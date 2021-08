Jump Trading Group prévoit d’exécuter des commandes d’actions de détail Crypto new media

Jump Trading Group, l’une des plus grandes sociétés de négoce pour compte propre au monde, a déclaré lancer une unité pour l’exécution d’ordres d’achat d’actions d’investisseurs individuels, une activité qui s’est avérée extrêmement rentable pour les commerçants électroniques après que la manie des stocks de meme a déclenché une épidémie dans le commerce de détail aux États-Unis. tomes.

Selon le rapport du Wall Street Journal, les dirigeants de Jump envisagent de créer une « entreprise de grossiste au détail ». Les grossistes seront responsables de l’achat et de la vente d’ordres pour les clients de sociétés de courtage en ligne telles que Charles Schwab’s, TD Ameritrade et Robinhood Markets Inc.

Le High-Frequency Trading Group, basé à Chicago, est un nom important sur les marchés mondiaux. La société est active sur les marchés à terme, les options et les bourses du monde entier et est un important négociant de bons du Trésor et de crypto-monnaies. Comme l’a révélé la société, il est prévu d’exécuter des commandes d’actions de détail depuis très longtemps, bien avant la folie des stocks de meme, et maintenant, elle a finalement déclaré lancer une unité spécifique pour y parvenir. Cependant, ils sont toujours en train de demander l’approbation des régulateurs et n’ont pas mentionné l’heure exacte de lancement.

Tonya Adduci, cadre chez Jump, a indiqué que la société était obligée par la configuration actuelle du marché de se lancer dans l’exécution d’actions de détail.

Le grand pas de Jump sur le marché des actions

Jump a déjà exécuté des ordres de crypto pour Robinhood, mais le passage aux actions le poussera plus loin au cœur du phénomène des actions meme. Notamment, des grossistes comme Virtu Finance ou Citadel Securities négocient des millions et des milliards d’actions chaque jour.

Ils gagnent de l’argent en acquérant un petit écart entre le prix d’achat et de vente des actions, souvent juste un centime ou moins que celui par action. Après avoir obtenu l’approbation réglementaire, Jump rejoindra également ce groupe de commerçants d’élite.

Les experts spéculent que la décision de la société arrive à un moment où la structure du marché des valeurs mobilières, et en particulier le paiement des processus de flux d’ordres, attire l’attention des régulateurs. En juin, le chef de la SEC, Gary Gensler, a demandé à son personnel de revoir la réglementation sur la structure du marché boursier.

En dehors de cela, le patron de la SEC, Gary Gensler, est également impatient de légiférer pleinement sur le marché de la cryptographie. Très récemment, il a qualifié l’espace crypto de “plein de fraudes” et a exhorté le Congrès à accorder à la SEC des pouvoirs supplémentaires afin de cultiver une anatomie “complète et coordonnée” qui permettrait de gérer les risques tout en protégeant les investisseurs.

Des réglementations strictes sont formulées par les autorités pour réguler le monde en croissance rapide de la crypto-monnaie, des actifs numériques et des capitaux propres et leur impact global aura un effet sur les acteurs émergents.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.