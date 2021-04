Jump Trading investit en actions dans l’écosystème de jetons de fans de sport Chiliz

La plate-forme sportive basée sur la blockchain Chiliz a scellé un investissement en actions d’un montant non divulgué de la société de trading Jump Trading LCC, basée à Chicago.

Jump Trading – une société de trading propriétaire fondée il y a 20 ans par les vétérans des puits à terme de Chicago Bill DiSomma et Paul Gurinas – est engagée depuis un certain temps dans le domaine de la crypto-monnaie, parallèlement à ses activités plus larges sur les marchés mondiaux des contrats à terme, des options et des actions. La société se spécialise dans les stratégies de trading algorithmiques et à haute fréquence et aurait été la création de marché pour les jetons de Chiliz depuis le début de 2021.

Jusqu’à présent, l’année de Chiliz a été optimiste, avec son jeton natif, CHZ, atteignant des sommets sans précédent au printemps de cette année et bon nombre de ses jetons de fan de clubs sportifs associés ont enregistré des gains majeurs au cours de la même période. S’adressant à Cointelegraph, le PDG de Chiliz, Alexandre Dreyfus, a déclaré:

«Le soutien de Jump Trading dans l’écosystème Chiliz et fan tokens est une reconnaissance pour l’espace crypto sportif […] C’est également une décision intéressante, car nous sommes fermement convaincus que les jetons de fans représentent un marché beaucoup, beaucoup plus important que les NFT et les objets de collection sportifs numériques. »

Dreyfus a déclaré que Chiliz se concentre sur la création de la plate-forme technologique et fournit une utilité aux détenteurs de jetons de fans de sport via son application mobile Socios.com destinée aux consommateurs.

«Avoir le soutien de Jump Trading pour l’effet de liquidité et de réseau de notre marché est certainement un gros avantage. Leur expertise et leurs ressources nous aideront, ainsi que les clubs, à développer cette industrie à l’échelle mondiale, car il s’agit d’un jeu mondial », a-t-il déclaré.

Cette année, ainsi que l’intégration de nouveaux partenaires de clubs tels que le FC Barcelone, l’AC Milan et Manchester City, Chiliz a révélé des plans pour une expansion de 50 millions de dollars pour ouvrir un bureau à New York et tenter de tisser des liens avec des ligues nord-américaines et des franchises sportives.

La société a également uni ses forces dans un partenariat stratégique à long terme avec l’échange de crypto-monnaie Binance. Fin 2020, Binance a annoncé que les jetons de fan Chiliz pour les clubs de football du Paris Saint-Germain (PSG) et de la Juventus (JUV) seraient présentés sur sa plate-forme Launchpool.