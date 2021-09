Jump Trading lance la division Crypto pour construire la «plomberie» nécessaire à une adoption généralisée

Annonces

Jump Trading lance la division Crypto pour construire la «plomberie» nécessaire à l’adoption généralisée de Crypto & DeFi

AnTy15 septembre 2021

La société secrète de Wall Street Jump Trading a officiellement annoncé le lancement de Jump Crypto; une équipe dédiée axée sur la croissance et le développement des crypto-monnaies et des écosystèmes blockchain.

Après plus de six ans d’« implication profonde » dans l’espace crypto, Jump Crypto a été introduit, qui sera dirigé par Kanav Kariya, 25 ans.

« Nous pensons que les applications DeFi actuelles ne sont que la pointe de l’iceberg. Ces nouveaux rails ouverts ont la capacité de permettre l’innovation et des modèles de produits qui s’étendent bien au-delà des domaines des systèmes financiers traditionnels. »

Kanav Kariya Président de Jump Crypto

Il a en outre déclaré que Jump Trading Group, qui est une entreprise de commerce axée sur les données et la recherche, apportera son expérience de plusieurs décennies à la cryptographie dans le but de “contribuer à la construction de la” plomberie et des chemins de fer “nécessaires à une adoption généralisée de crypto.

1/ Présentation de Jump Crypto. @JumpCryptoHQ Les blockchains publiques ont débloqué de nouveaux et incroyables modes de coordination des ressources en permettant la confiance dans un cadre byzantin. Nous reconnaissons l’opportunité qui se présente, et nous sommes ici pour construirehttps://t.co/5rE21tDr3w – Kanav Kariya (@KariyaKanav) 14 septembre 2021

Avec sa division crypto, l’idée est de s’aventurer au-delà du commerce et de se plonger dans les investissements en capital-risque, la finance décentralisée (DeFi) et la gouvernance en chaîne.

Jump Crypto est déjà un contributeur de code fondateur à Pyth Network basé sur Solana, un oracle pour les données de marché en temps réel sur la chaîne, et Wormhole, qui est un protocole d’interopérabilité.

Le mois dernier, la société a également annoncé l’acquisition de la société de développement de blockchain Certus One dans le cadre de son expansion dans la crypto.

Jump Trading compte une équipe de plus de 90 personnes et a déployé des milliards de dollars de capital dans l’écosystème crypto.

Parallèlement au lancement, Jump Capital a fermé un nouveau fonds de 350 millions de dollars, le septième depuis sa création, qui se concentrera sur la cryptographie et a déjà investi dans PayPal, acquis Curv et BitGo, qui doit être acquis par Galaxy Digital.

“Le secteur financier subit l’un des plus grands changements de paradigme de son histoire, propulsé par des innovations dans les technologies de comptabilité décentralisée qui amélioreront considérablement les systèmes existants et faciliteront la connectivité entre les sociétés de services financiers et les investisseurs institutionnels et de détail à l’échelle mondiale.”

Dave Olsen Président et CIO de Jump Trading Group

