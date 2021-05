JumpCloud annonce une nouvelle application Protect iOS pour l’authentification multifacteur gratuite pour l’entreprise

JumpCloud, la société à l’origine de la solution d’annuaire cloud, a publié une nouvelle application iOS et Android pour aider les services informatiques des entreprises avec l’authentification multifacteur.

«La plupart des organisations ont du mal à trouver l’équilibre entre les niveaux de sécurité appropriés et la commodité pour les employés. Les équipes de sécurité et informatiques recherchent des solutions qui éliminent les frictions, sans encourir de coûts supplémentaires en temps d’intégration, en efforts et en gestion des fournisseurs », a déclaré Greg Keller, CTO chez JumpCloud. «JumpCloud Protect offre aux équipes informatiques et de sécurité une voie vers la protection sans irriter les utilisateurs ni surcharger leur infrastructure. Mobile push MFA est une solution facile à comprendre et à utiliser pour les employés, et simplifie l’informatique et SecOps qui peuvent compter sur le même fournisseur que celui qu’ils utilisent pour leurs solutions de gestion des identités et des appareils avec des solutions MFA étroitement intégrées. »