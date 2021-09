JumpCloud lève 159 millions de dollars de financement grâce à l’adoption par les entreprises d’Apple

JumpCloud a annoncé un tour de table de série F de 159 millions de dollars dirigé par Sapphire Ventures, avec une participation supplémentaire au tour de Owl Rock, Whale Rock Capital, Sands Capital et Endeavour Catalyst. Les investisseurs existants General Atlantic, BlackRock et HIG Growth Partners ont également participé au tour de table.

« JumpCloud nous a aidés à rassembler tous les éléments de gestion des identités et des appareils d’une manière indispensable pendant la pandémie », a déclaré Kyle McKenna, responsable de la technologie d’entreprise chez Cars.com. « Au fur et à mesure que notre entreprise se développe, la plate-forme évolutive JumpCloud nous permet de gérer plus facilement tous nos appareils et utilisateurs, ce qui nous permet d’économiser du temps et des ressources. »

« Les équipes informatiques ont la responsabilité stratégique de s’assurer que le travail est effectué de manière sécurisée et efficace. La pandémie a accéléré leur besoin d’une plate-forme d’infrastructure qui n’est pas limitée par des approches basées sur le domaine héritées, ou qui nécessite des solutions à plusieurs points », a déclaré Rajat Bhargava, PDG et co-fondateur de JumpCloud. « JumpCloud a réinventé l’annuaire avec une plate-forme complète et moderne qui permet aux administrateurs informatiques d’adopter plus facilement des modèles de sécurité Zero Trust pour un contrôle d’accès plus granulaire, avec une expérience conviviale. Cet investissement valide notre vision et notre modèle de croissance basé sur les produits qui nous ont permis de créer un produit facile à aimer pour les équipes informatiques.