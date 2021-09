Juncà aura environ un mois de congé en raison d’une blessure

09/06/2021 à 20:43 CEST

Tatiana Perez

Les pires prévisions ont été confirmées. David Junca il manquera au moins un mois de compétition en raison d’une blessure myotendineuse au rectus femoris de la jambe gauche, comme l’a confirmé Gérone après avoir pris connaissance des résultats des tests médicaux.

L’équipe de Riumors a dû quitter le terrain lors du match contre le Sporting (1-2) après avoir constaté une gêne à la cuisse et s’être rendu compte qu’il ne pouvait pas continuer. Vendredi dernier était son premier match en tant que titulaire, mais Jairo a dû le remplacer alors qu’il était sur le point d’atteindre la première demi-heure de jeu.

Sans connaître l’étendue exacte de la blessure, Michel Il tenait déjà pour acquis qu’il ne pourrait pas compter sur le joueur pour le match de dimanche à Malaga. En fin de compte, vous devrez attendre plus. Et est-ce que la prévision pour ce type de maladies est d’un minimum de quatre semaines. “Sa reprise marquera sa disponibilité avec l’équipe”, a expliqué le club dans un bref communiqué.

Le plus probable Junca manquer les matchs contre Malaga, Valladolid, Oviedo et Almería et peut-être Lugo parce qu’il arriverait juste à point. Jusqu’à vendredi, quand il a débuté contre le Sporting, il était toujours apparu en seconde période, compte tenu du faible rythme de la compétition après avoir passé la saison dernière à blanc au Celta en raison de problèmes physiques. L’infirmerie de Gérone intègre un nouveau joueur en dehors de Santi Bueno, qui continue de se rétablir et pourrait réapparaître à la fin du mois.

En revanche, Gérone connaît déjà les horaires des jours 6 et 7. Ceux de Michel Ils recevront Valladolid le samedi 18 à Montilivi (20h30) et visiteront Oviedo le dimanche 26 (18h15).