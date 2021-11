Juncà : « Je veux jouer au maximum et aider »

David Juncà sait parfaitement qu’il doit être une pièce importante pour Gérone. Son cursus en première division le soutient et maintenant il espère seulement que les blessures le respectent. La formation catalane a renoué avec la victoire contre Sanse (1-2), dépassant les 90 minutes plus de deux ans après la dernière fois.

« Je me sentais bien », a-t-il assuré. Juncà a demandé le changement de l’addition, mais a confirmé qu’il n’avait remarqué que « des rampes et j’ai préféré ne pas risquer ». Lundi, il retournera à Ipurua, où Eibar lui a donné l’opportunité de faire ses débuts dans l’élite lors de la saison 2015-16. « J’ai emporté un bon souvenir avec moi. Même si les joueurs et l’entraîneur ne sont pas les mêmes, il va falloir être très bien car c’est une équipe intense sur un petit terrain », a-t-il commenté.

Les hommes de Míchel Sánchez espèrent prolonger le bon parcours et briser dans la foulée les six victoires consécutives qu’Eibar a enchaînées à domicile. « Vous pouvez voir l’amélioration du changement de système. Cela a été une question de formation et d’adaptation. ETNous sommes en bonne position, nous ne pouvons pas nous détendrer. Tout le monde est important. Je sais d’où je viens et je suis ici pour aider à atteindre l’objectif que le club n’a pas réussi à atteindre ces deux dernières années. J’ai souffert de blessures, mais je veux aller mieux », a-t-il déclaré.

En ce sens, Juncà demande la « continuité ». «Je me sens à l’aise à la fois en tant qu’ailier et en tant qu’ailier. J’ai besoin de quelques jeux pour sortir mon physique et mon jeu », a-t-il ajouté..