Juncadella réalise son premier podium de la saison en DTM

L’Espagnol Dani juncadella (Mercedes) a réalisé son premier podium de la saison dans le championnat allemand des voitures de tourisme (DTM) en terminant deuxième de la deuxième course de la quatrième manche du parcours qui s’est déroulée au Nürburgring.

Juncadelle, qui a obtenu cette deuxième place quelques jours seulement après l’opération du pouce de la main droite qu’il a subie après l’accident qu’il a subi à Zolder le week-end dernier, a terminé à 4 634 du vainqueur de l’épreuve, le Thaïlandais Alex albon (Alphatauri), alors qu’il fermait le podium, à 7 994, l’Allemand Marco Wittmann (Walkenhorst).

« Je suis très heureux pour le podium, toute l’équipe a travaillé très dur ces dernières semaines pour obtenir un bon résultat comme aujourd’hui, après avoir subi divers nids-de-poule qui nous ont éloignés du podium les jours précédents du DTM. De plus, je suis très satisfait car la course a demandé de la stratégie et de l’agressivité, avec trois départs, celui du début de course et les deux après les deux Safety Cars. nécessaire de se battre pour les premières positions & rdquor;, ont affirmé les Espagnols.

Grâce à cette seconde place, Juncadelle il est en dixième position au général avec 43 points. Le leader est le sud-africain Kelvin van der Linde (Audi) avec 129 points, 33 de plus que l’Allemand Maximilien gotz (Mercedes).

La prochaine course aura lieu au Red Bull Ring autrichien du 3 au 5 septembre.