June Newton, alias Alice Springs, décède à 97 ans – WWD

June Newton, également connue sous son pseudonyme photographique Alice Springs, est décédée vendredi à l’âge de 97 ans à son domicile de Monte Carlo.

Actrice et photographe primée, elle était l’ancienne épouse du défunt photographe Helmut Newton et présidente de la Fondation Helmut Newton, qui a annoncé sa mort dans un communiqué sur son site Web en pleurant «la perte d’une personne exceptionnelle et d’un photographe de renommée internationale. . »

Née en 1923 sous le nom de June Browne à Melbourne, en Australie, elle a suivi une formation d’actrice et a eu de nombreux engagements sous le pseudonyme de June Brunell avant de commencer sa propre carrière de photographe sous le pseudonyme d’Alice Springs dans les années 1970.

Elle est devenue elle-même une artiste renommée après avoir déménagé à Paris avec son mari photographe, qu’elle a rencontré pour la première fois en 1947 lorsque Newton a créé un studio photo à Melbourne. Ils se sont mariés en 1948, ont finalement quitté Paris et ont déménagé à Monaco en 1981.

Son travail photographique comprend des instantanés personnels, des campagnes publicitaires et des portraits de personnalités créatives de premier plan telles qu’Yves Saint Laurent, Gore Vidal, Balthus, Robert Mapplethorpe et Brassaï, ainsi que des stars hollywoodiennes allant de Nicole Kidman à Anjelica Houston.

Springs a également travaillé sur une série de photographies de rue prises le long de Melrose Avenue à Los Angeles, où elle a documenté les scènes punk et hip-hop en développement en Californie dans les années 1980.

Après avoir travaillé et supervisé les publications et les catalogues d’expositions de Newton, Springs a publié son premier livre en 1983, après avoir accueilli sa première exposition personnelle de portraits à Amsterdam, suivie de nombreuses autres au fil des ans.

Dans les années 1990, la série emblématique du couple «Us and Them» a fait l’objet d’un tome et s’est ensuite transformée en une exposition tournée dans le monde entier. Plus récemment, d’autres expositions personnelles ont également eu lieu à la Galleria Carla Sozzani du 10 Corso Como à Milan en 2012 et à la Maison Européenne de la Photographie à Paris en 2015.

À la mort d’Helmut Newton en 2004, Springs a été chargé d’achever la construction de la fondation du même nom, qui a été dévoilée cet été. Depuis lors, Springs a amélioré le musée de Berlin en présentant des photographes contemporains clés.