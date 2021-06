Juneteenth À propos de l’équité, du racisme systémique. Confirme l’opposition de la base du GOP à Holiday. – RedState ⋆ 10z viral

Le département d’État des États-Unis vient de publier un tweet, disant: “Le #Juneteenth, nous continuons à lutter contre le racisme systémique et à construire un pays plus libre et plus fort.” La photo dans le tweet dit: “La lutte pour la liberté et l’équité continue” avec un drapeau Black Lives Matter en arrière-plan. Cela devrait montrer clairement aux politiciens du GOP que, pour le Parti démocrate, la fête désormais fédérale n’est pas une question de fierté nationale. Les vacances ne servent désormais qu’à faire avancer le programme radical de la gauche à caractère racial. Mais, pouvons-nous vraiment faire confiance à l’establishment du GOP pour le reconnaître ?

En ce jour de 1865, les Afro-Américains asservis de Galveston, au Texas, ont reçu la nouvelle de leur liberté, qui avait été volontairement refusée pendant plus de 2 ans après la proclamation d’émancipation. Le #Juin, nous continuons à lutter contre le racisme systémique et à construire un pays plus libre et plus fort. pic.twitter.com/TYvnCwF0IQ – Département d’État (@StateDept) 19 juin 2021

Cette semaine, tous les sénateurs républicains ont voté en faveur de l’adoption de Juneteenth, le jour où les esclaves du Texas ont finalement appris qu’ils étaient des hommes et des femmes libres le 19 juin 1865 après l’adoption de la proclamation d’émancipation deux ans plus tôt libérant tous les esclaves des États confédérés.

En effet, ce fut une journée joyeuse et que l’État du Texas célèbre officiellement depuis plus de 40 ans.

Mais, il est curieux que les sénateurs du GOP aient voté en faveur de la fête alors qu’un maigre sept pour cent du bloc de vote du GOP a soutenu en faire une fête nationale.

« Comment pourriez-vous vous opposer à faire des vacances pour célébrer la fin de l’esclavage ? » l’establishment du GOP a exigé de ses électeurs. Si le Parti démocrate était capable d’agir de bonne foi et d’adopter ce projet de loi uniquement par souci de fierté nationale et de célébration d’un jour historique, ce serait une bonne question.

Mais le Parti démocrate ne fonctionne pas de cette façon. Ils recherchent le pouvoir à tout prix. Ils utilisent des questions culturelles qui divisent pour intimider les politiciens républicains qui ont peur d’être qualifiés de «racistes» par-dessus la tête afin qu’ils puissent élaborer de nouvelles lois.

Lorsque des représentants républicains comme Matt Rosendale ont tenté de le souligner, le sénateur du Texas John Cornyn, le principal partisan du projet de loi, les a qualifiés de « dingues ».

Ce que l’establishment du GOP n’a pas compris, c’est que sa base craignait que le Parti démocrate n’utilise Juneteenth pour soutenir les demandes du mouvement Black Lives Matter et embrasser la perfide théorie de la race critique, qui enseigne la caractéristique déterminante de la vie américaine est le racisme à la fois au niveau individuel et systémique (ce qui signifie qu’il est intégré dans nos documents fondateurs et notre concept de loi naturelle).

Le tweet du département d’État d’aujourd’hui montre maintenant que la base conservatrice avait raison de craindre que cela se produise.

Tout dans ce tweet est en opposition directe avec ce en quoi l’Amérique croit et ce qui le rend exceptionnel.

Équité? Nous ne sommes pas fondés sur l’équité. L’équité n’est pas possible, car elle cherche à créer un monde juste. Mais la vie n’est pas juste. Cela ne l’a jamais été et ne le sera jamais.

Ce pour quoi nous pouvons nous battre, c’est un monde dans lequel nous sommes tous reconnus comme égaux. C’est sur cela que nous sommes fondés et que nous devrions célébrer et œuvrer – l’idée que tous les hommes sont créés égaux, dotés de certains droits inaliénables.

Comme l’a souligné Frederick Douglass, et comme le croyait le juge Clarence Thomas, bien que ce concept n’ait pas été pleinement reconnu au moment de notre fondation pour tous les hommes, les principes de notre Déclaration d’indépendance et le cadre juridique de notre Constitution ont permis que cela se concrétiser avec le temps.

Même le président Barack Obama aurait compris cela à un moment donné. Voici ce qu’il a dit lors de sa soirée de réélection en 2012 :

Je crois que nous pouvons tenir la promesse de nos fondateurs, l’idée que si vous êtes prêt à travailler dur, peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez ou à quoi vous ressemblez ou où vous aimez. Peu importe que vous soyez noir ou blanc ou hispanique ou asiatique ou amérindien ou jeune ou vieux ou riche ou pauvre, capable, handicapé, gay ou hétéro, vous pouvez le faire ici en Amérique si vous êtes prêt à essayer .

Mais nous savons que l’administration Biden ne voit pas l’Amérique de cette façon. Ils ne croient pas que vous pouvez y arriver si vous êtes prêt à essayer. Ils croient que nos principes fondateurs freinent les minorités. Et que les blancs qui ont du succès ne réussissent qu’à cause de la couleur de leur peau.

Ils croient que la « suprématie blanche » est tissée dans le tissu de notre nation et de nos principes fondateurs. L’ambassadrice des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, l’a dit récemment tout en s’excusant auprès du monde pour la prétendue « injustice » de l’Amérique.

L’ambassadrice de Biden à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré au National Action Network que si l’Amérique devait rejoindre le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, nous devons reconnaître nos propres échecs : « La suprématie blanche est tissée dans nos documents et principes fondateurs » pic.twitter.com /bYc5SyWkE1 – Tom Elliott (@tomselliott) 14 avril 2021

Il n’est donc pas surprenant que le département d’État adopte Black Lives Matter, une organisation dirigée par les communistes qui pense que la race est le facteur déterminant du succès ou de l’échec en Amérique. BLM croit, comme le préconise la théorie critique de la race, que les Américains devraient apprendre à se voir, non pas comme égaux devant Dieu, mais comme des races différentes avec des privilèges et une oppression entremêlés. (Remarque : ce tweet n’est-il pas une violation de la loi Hatch pour avoir utilisé le drapeau Black Lives Matter ? Quelqu’un pense-t-il qu’une administration républicaine pourrait s’en tirer en affichant un drapeau Tea Party ou un drapeau pro-vie ?)

Considérez ceci, le nom officiel de la nouvelle fête est Juneteenth National Independence Day Act. Mais, comme l’a souligné Joe Kent, candidat républicain au Congrès de l’État de Washington, contrairement au Jour de l’indépendance du 4 juillet, celui-ci se concentre sur le langage marxiste et anti-américain.

« Le poing marxiste et le drapeau BLM sont une gifle à l’héritage américain. Nos fondateurs rêvaient d’une nation avec liberté et justice pour tous. Nous avons mené une guerre civile et de nombreux autres combats pour arriver là où nous sommes aujourd’hui. Maintenant, la gauche veut envelopper cela sous un système autoritaire », a tweeté Kent.

Il a ajouté: «Je ne suis pas contre Juneteenth, mais la façon dont cela a été déployé, enveloppé dans un marxisme violent (BLM) démontre que la gauche ne veut que le contrôle total et les outils du CRT sont la façon dont ils prévoient d’y parvenir Le CRT est le outil de la classe dirigeante permanente pour nous garder divisés, stupides et pauvres.

Le poing marxiste et le drapeau BLM sont une gifle à l’héritage américain. Nos fondateurs rêvaient d’une nation avec liberté et justice pour tous. Nous avons mené une guerre civile et de nombreux autres combats pour arriver là où nous sommes aujourd’hui. Maintenant, la gauche veut envelopper cela sous un système autoritaire. https://t.co/OIrZ4bPdgf – Joe Kent pour WA-3 (@joekent16jan19) 19 juin 2021

Et Kent a raison, Juneteenth est une merveilleuse fête qui devrait être célébrée. Le 19 juin 1865 et la lutte pour une union plus parfaite, est quelque chose qui est uniquement américain. Mais, le facteur primordial ici est que la gauche veut un « contrôle total » et utilisera tous les moyens possibles pour diviser le pays selon des lignes raciales comme le préconise le CRT.

Comme l’a souligné le Daily Wire Michael Knowles, même le hashtag Twitter pour Juneteenth embrasse les idéaux communistes anti-américains.

Écoutez, le hashtag #Juneteenth comprend un symbole associé à trois aspects distincts de la politique de gauche radicale (c’est-à-dire le communisme, le nationalisme noir et la « fierté »). C’est presque comme si ce nouveau « Jour de l’indépendance nationale » ne concernait pas la fin de l’esclavage. – Michael Knowles (@michaeljknowles) 19 juin 2021

Mais pour une raison quelconque, même si les preuves sont tout autour de nous, l’establishment du GOP ne semble pas comprendre que la gauche n’est pas une question d’unité et d’embrasser le merveilleux héritage de l’Amérique ; le Parti démocrate est aujourd’hui sur le point d’exercer son pouvoir pour atteindre ses objectifs politiques. Juneteenth n’est que le dernier outil pour atteindre ces objectifs.