Juneteenth & Power of Horror ⋆ .

Alors que nous comptons les jours avant la sortie de Candyman de Nia DaCosta, le réalisateur et co-scénariste (avec Jordan Peele et Win Rosenfeld) a publié une nouvelle vidéo sur le film, Juneteenth, et les liens entre les deux.

Surtout après la dernière année et plus de manifestations et de manifestations mondiales pour la justice raciale, DaCosta dit qu’elle a beaucoup réfléchi à la dualité de l’expérience noire en Amérique.

“À la fois, c’est un lieu de ce grand espoir, qui, je pense, est ce que Juneteenth représente d’une certaine manière – c’est une célébration de nous, de la vie de liberté, de possibilité”, explique DaCosta. “Mais de l’autre côté, c’est incroyablement difficile et il y a beaucoup de douleur, et ils marchent en quelque sorte main dans la main.”

“Et je pense que c’est aussi quelque chose dans ce film, il y a toujours ce genre d’espoir doux-amer”, poursuit-elle. Da Costa a commencé à travailler sur ce film à l’hiver 2019, et depuis lors, tant de choses ont changé, de la pandémie au « spectacle incroyable de force émotionnelle politique et culturelle » que nous avons vu à travers le pays et au-delà.

“Et tout au long de la réalisation du film”, dit-elle, “la chose à laquelle je suis toujours revenue était la vérité de la douleur qui était au centre de l’histoire de Candyman. Dans le monde réel, nous créons des monstres d’hommes tout le temps. Les gens sont assassinés, ils deviennent soit des saints, soit ils sont vilipendés. Tout au long de la dernière année et demie, il revenait toujours à cette vérité. L’horreur est un outil vraiment efficace lorsqu’il s’agit de raconter des histoires sur des choses qui nous impactent au niveau social. Sa fonction même est de vous mettre mal à l’aise.

Regardez la vidéo, qui comprend également des extraits du film et des images des coulisses, ici :

Voici le synopsis officiel de l’incarnation moderne du classique de l’horreur :

D’aussi loin que les résidents s’en souviennent, les projets de logements du quartier Cabrini-Green de Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantômes de bouche à oreille sur un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, facilement convoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois dans un miroir. De nos jours, une décennie après la démolition de la dernière des tours Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II ; HBO’s Watchmen, Us) et sa partenaire, la directrice de galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris ; Si Beale Street pouvait parler , The Photograph), emménagez dans un loft de luxe à Cabrini, désormais embourgeoisé au-delà de toute reconnaissance et habité par des milléniaux à la mobilité ascendante. Alors que la carrière de peintre d’Anthony est au bord du décrochage, une rencontre fortuite avec un ancien de Cabrini-Green (Colman Domingo; Euphoria de HBO, Assassination Nation) expose Anthony à la nature tragiquement horrible de la véritable histoire derrière Candyman. Soucieux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, Anthony commence à explorer ces détails macabres dans son atelier comme de l’eau fraîche pour les peintures, ouvrant sans le savoir la porte à un passé complexe qui démêle sa propre raison et déclenche une terrifiante vague de violence qui le met sur une trajectoire de collision avec le destin.

Après avoir été reporté l’année dernière, Candyman devrait sortir en salles le 27 août.

(image : Parrish Lewis/Universal Pictures et MGM Pictures)

