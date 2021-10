Jungkook célèbre un anniversaire important du BTS avec une couverture émotionnelle de « Falling »

BTS Jungkook émeut les fans avec une reprise déchirante de « Falling » de Harry Styles à l’occasion d’un anniversaire important de BTS. Considéré comme le «chanteur principal» de BTS, Jungkook a montré ses prouesses vocales impeccables avec la chanson, faisant à nouveau tomber ARMY amoureuse de sa voix «Nation’s Treasure».

Le cadeau surprise du crooner « Euphoria » est tombé le 29 octobre. La reprise de « Falling » de JK a recueilli plus de 2 millions de vues et a enregistré plus de 1,1 million de likes dans les 2 heures suivant le téléchargement du morceau. Le chanteur de Billboard était également en vogue dans le monde entier sur Twitter.

Twitter officiel du BTS

Jungkook abandonne la couverture de ‘Falling’ à une date anniversaire importante du BTS

Juste après que Jeon Jungkook ait abandonné ‘Falling’, BTS ARMY s’est adressé à Twitter pour partager que la couverture de la chanson coïncide avec une date d’anniversaire importante de BTS.

Le 29 octobre 2019 était le dernier jour de BTS de la tournée de concerts LY (« Love Yourself »). Depuis lors, le groupe n’a pas encore pu rencontrer ARMY face à face dans un grand concert de musique.

La reprise de Falling de Jeon Jungkook a les paroles « et j’ai le sentiment que vous n’aurez plus jamais besoin de moi » et il y a 2 ans aujourd’hui, lorsque BTS a eu son dernier concert qui est la tournée de ly speak yourself, également la dernière fois qu’ils ont vu les ARMYs dans personne. Je pleure 😭pic.twitter.com/5tUr48DYcr — Brey⁷ || 🇵🇭🇰🇷 (@btstaendard) 28 octobre 2021

Les prouesses vocales de JK saluées par les fans après la reprise émotionnelle de « Falling »

Jeon Jungkook de BTS est sans aucun doute l’un des chanteurs les plus talentueux de notre génération et la dernière reprise de « Falling » montre la maîtrise que le chanteur BTS nominé aux Grammy possède sur ses compétences vocales et la capacité de les émouvoir si magnifiquement.

S’évanouissant devant la voix du crooner ‘My Time’, un fan a écrit: « JUNGKOOK est au-delà de Kpop, il est le MEILLEUR chanteur de tout l’univers. Son avenir est si prometteur, le plus grand nom de sa génération !

Un autre fan a ajouté : « tomber près de JK me fait tellement pleurer que ces paroles à travers la voix de Jungkook sont plus profondes, c’est magnifique !

« UN AUTRE JOUR ET NUIT TOMBER AMOUREUX DE LA VOIX ANGÉLIQUE DE JUNGKOOK, DES VOIX SOLIDES INÉGALÉES. TOMBE PAR JK, COUVERTURE DE L’ANNÉE. BONJOUR, C’ÉTAIT TROP BEAU ?! SON VOIX CLAIRE CRISTAL D’OR, LES NOTES AIGUS, SON ANGLAIS, COMMENT IL SÉLICIENT LES ÉMOTIONS, COMMENT IL CHANT SON CUR », s’est exclamé un troisième fan.

JUNGKOOK est au-delà de Kpop, il est le MEILLEUR chanteur de tout l’univers. Son avenir est si prometteur, le plus grand nom de sa génération ! – MISE À JOUR QUOTIDIENNE DE JUNGKOOK (@Daily_JKUpdate) 28 octobre 2021

tomber par JK me fait pleurer si fort que ces paroles à travers la voix de jungkook se sentent plus profondes c’est magnifique — .·͙☽ (@taeteland) 28 octobre 2021

UN AUTRE JOUR ET NUIT TOMBER AMOUREUX DE LA VOIX ANGÉLIQUE DE JUNGKOOK, DES VOIX SOLIDES INÉGALÉES. TOMBE PAR JK, COUVERTURE DE L’ANNÉE. BONJOUR C’ÉTAIT TROP BEAU ?! SON VOIX CLAIRE CRISTAL D’OR, LES POINTS FORTS, SON ANGLAIS, COMMENT IL FAIT ÉLICITER LES ÉMOTIONS, COMMENT IL CHANT SON CUR + — love⁷ • ia bc of uni (@taellectual1) 28 octobre 2021

Pendant ce temps, le chef-d’œuvre de Jungkook, « Euphoria », n’est plus qu’à 1 685 124 streams de devenir le morceau solo masculin coréen le plus diffusé sur Spotify. Diffusez ‘Euphoria’ et ‘Falling’ ci-dessous.

