Jungle Boy d’AEW vient de franchir une étape impressionnante

La star de tous les Elite Wrestling (AEW) Jungle Boy (de son vrai nom Jack Perry) vient de franchir une étape très impressionnante et importante. Le fils du défunt acteur Luke Perry est allé sur Instagram pour annoncer qu’il est le premier membre d’AEW à participer à 100 matchs. Pour sa carrière à AEW, Jungle Boy a enregistré un record de 65-34-1 avec 34 de ces victoires cette année.

Jungle Boy, 24 ans, a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 2015 et a signé avec AEW en 2019. Cette année, Jungle Boy a remporté le Men’s Casino Battle Royale et a affronté le champion du monde AEW de l’époque, Kenny Omega, pour le titre en juin. Il a également fait équipe avec Luchasaurus, et le duo est l’une des meilleures équipes de tag de l’entreprise. Jungle Boy sort également actuellement avec une autre star d’AEW, Anna Jay.

Lors de son apparition sur le podcast Oral Sessions plus tôt cette année, Jungle Boy a expliqué comment il avait rencontré Anna Jay pour la première fois. « Je pense qu’elle est arrivée à un moment où j’étais à la maison pendant quelques mois, ils n’amenaient pas de gens de Californie et elle vivait en Géorgie, alors elle est entrée dans le giron d’une manière ou d’une autre. Et puis quand je suis revenu, elle était là. Je l’ai rencontrée grâce à Joey Janela, jouant au beer-pong lors d’un barbecue d’entreprise. Joey m’a demandé d’être son partenaire et nous avons joué contre elle et Alan Angels « , a déclaré Jungle Boy « , selon Sportskeeda.

« Nous jouions au beer pong, mais je pouvais voir un peu les yeux écarquillés là-bas. Je me disais » d’accord, c’est intéressant « . Et je me souviens plus tard dans la nuit, Sonny Kiss s’approchant de moi, souriant en quelque sorte, disant « Je dois te dire quelque chose ». Je suis comme ‘Je sais déjà.’ Nous avons en quelque sorte commencé à nous fréquenter. »

Quant à son avenir, Jungle Boy adorerait affronter l’ancienne superstar de la WWE qui a récemment pris sa retraite de la lutte professionnelle. « Mon meilleur ami en fait, il s’appelle Jake Atlas », a déclaré Jungle Boy, selon WrestleTalk. « Il vient d’être licencié lors de cette dernière série de licenciements, et jusqu’à présent, j’ai eu certains de mes meilleurs matchs de ma carrière avec lui, beaucoup d’entre eux étant sur les indies, donc je pense que pour moi ce serait cool de le faire cela encore sur une plus grande scène peut-être. Croisons les doigts. »