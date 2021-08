in

D’après les sons de la chronologie, Albert Falls n’est peut-être plus en vie dans le film Jungle Cruise, mais peut-être que la suite pourrait s’appuyer sur le personnage à travers des flashbacks. Il semble avoir rencontré le personnage de Dwayne Johnson dans le passé, et il a soit donné l’entreprise à Frank, soit Frank l’a repris après sa mort. Quoi qu’il en soit, Falls est la clé du trajet étant donné que sa carte de Jungle Rivers of Adventureland se trouve à l’entrée du trajet lui-même.