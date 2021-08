Jungle Cruise aura une suite avec Dwayne Johnson et Emily Blunt à bord – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Tout au long de l’ère Covid, il a été difficile d’évaluer vraiment le comportement au box-office. Là où certains ont peut-être vu l’échec ou l’indifférence, Disney trouve néanmoins du potentiel. Et c’est aussi qu’une suite à Jungle Cruise signifie inaugurer une nouvelle franchise qui se traduira plus tard par des avantages encore plus importants pour l’entreprise.

C’est pourquoi un mois seulement après sa première, Disney a donné le feu vert au projet (via), avec Dwayne Johnson et Emily Blunt déjà inclus dans le package. L’aventure familiale est basée sur l’une des attractions classiques du parc d’attractions Mickey Mouse House. Dans le passé, pour que le studio réalise, des adaptations de ses jeux ont donné lieu à de gros succès comme Pirates des Caraïbes, il n’est donc pas étrange qu’il cherche à travailler sur le connu.

Jungle Cruise a passé ce week-end la barre des 100 millions de dollars au box-office 30 jours après sa diffusion en salles. Fin juillet, le film sort en salles et simultanément sur Disney Plus, avec le mode Premier Access, où le consommateur devrait débourser 30 dollars supplémentaires pour l’abonnement pour avoir accès au contenu. Sous ces deux modèles, le film a gagné 34,2 millions de dollars cumulés en salles au cours de son premier week-end, et a égalé (presque) les bénéfices de la plateforme avec 30 millions de dollars prélevés sur Disney Plus.

Les sceptiques du streaming ont constaté que les bénéfices des deux secteurs peuvent être presque égaux. Cependant, le film à lui seul s’est retrouvé à dépasser l’objectif des “100” simplement en vendant ses billets de cinéma. En termes de box-office mondial, si l’on met le marché international avec celui des États-Unis, le film rapporte déjà environ 180 millions de dollars en billets verts et rien d’autre.

Le budget final de Jungle Cruise aurait été de près de 200 millions de dollars, donc beaucoup pourraient ne pas voir le succès, ou un investissement net récupéré. Cependant, pour Disney, cela signifie avoir une nouvelle franchise dans sa manche qu’elle peut exploser, redémarrer ou mettre à niveau à volonté pour les années à venir.

Jungle Cruise a été réalisé par Jaume Collet Serra (L’Orphelin) à partir d’un scénario de Glenn Ficarra, John Requa et Michael Green. Ce dernier est en charge de la mise en place du scénario de la suite, même si tout le monde doit présenter un passeport pour embarquer, y compris le réalisateur.

Quant au casting, seul le duo principal est confirmé pour le moment. Le film d’aventure familial qui peut encore être vu dans les cinémas et Disney Plus a un casting d’Emily Blunt, Dwayne Johnson, Paul Giamatti, Edgar Ramírez, Jack Whitehall et Jesse Plemons.

Source : Cinepremiere