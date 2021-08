in

Cette nouvelle couverture de Metallica dans Jungle Cruise a fait quelques fans

Metallica est toujours un nom qui gagne un peu de respect dans la communauté rock. Cependant, de temps en temps, ils se glissent dans le monde du film et de la musique de film, avec des projets qui font tomber la maison. Leur nouvelle reprise de “Nothing Else Matters”, aux côtés du compositeur de Jungle Cruise James Newton-Howard, est un trésor à voir; et ça a définitivement fait des fans :