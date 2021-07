‘Jungle Cruise’ fait revivre le film d’action-aventure familial 10z viral

Il était une fois à Hollywood ce qu’on appelait un film familial, c’est-à-dire un film conçu pour plaire aux quatre quadrants. Ces films s’adressaient à tous les âges, pour plaire à la foule avec beaucoup d’action et d’aventure. Et lorsque ces films sortent, ils deviennent non seulement un succès, mais aussi emblématiques.

Des films comme Jurassic Park, Les Aventuriers de l’Arche perdue et Retour vers le futur entrent dans cette catégorie, tout comme des offres plus modernes comme La Momie, Jumanji et Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Ils ont tendance à présenter un mélange amusant d’effets spéciaux éblouissants, de performances charismatiques et de scènes dignes de mention.

La dernière entrée dans le genre est Disney’s Jungle Cruise, qui emprunte plus qu’un peu à Pirates des Caraïbes et à La Momie. Inspiré de la promenade en bateau classique de Disneyland, Jungle Cruise est un jeu de cape et d’épée rétro qui met en vedette Emily Blunt dans le rôle d’une femme Indiana Jones.

En tant que Dr Lily Houghton, Blunt est une femme audacieuse et intrépide en pantalon de 1916 qui voyage au plus profond de la jungle amazonienne à la recherche d’un arbre de vie mythique. Elle est rejointe par son frère MacGregor (Jack Whitehall) capricieux et fantasque, qui voyage avec elle jusqu’au fleuve Amazon où ils emploient les services du cynique et papa Skipper Frank (Dwayne Johnson).

Le film avance, dynamisé par les plaisanteries délicieuses entre Johnson et Blunt. Et Jesse Plemons mâche le paysage en tant que méchant caricatural, le prince Joachim, un méchant allemand à la moustache qui cherche à trouver l’arbre de vie dans l’espoir de changer le cours de la Première Guerre mondiale.

Tout au long de leur voyage, le trio fait face à des explosions, des animaux dangereux, des habitants en colère et une bande de conquistadors morts-vivants enveloppés dans une mythologie trop compliquée et moins qu’impressionnante CGI (les guerriers morts-vivants maudits eux-mêmes sont fortement empruntés à Pirates des Caraïbes, à tel point que Je m’attendais à moitié à ce que le capitaine Barbossa de Geoffrey Rush se présente).

La croisière dans la jungle est trop longue, mais elle est sans cesse divertissante. C’est en grande partie grâce au charisme et à la chimie irrépressibles de Blunt et Johnson. Et tandis que Jungle Cruise a ses problèmes, c’est beaucoup de plaisir que le public de tous âges peut apprécier. Il y a beaucoup de fans pour le service, l’action est palpitante et le film présente de nombreux rebondissements et surprises amusants en cours de route. C’est un retour en arrière à des films comme Romancing the Stone, qui parviennent à combiner romance et comédie avec l’action et l’aventure.

Le film d’action-aventure familial a été largement remplacé par des géants de la franchise comme Star Wars et l’univers cinématographique implacable de Marvel de Disney. Et même si nous aimons ces films, il existe une certaine barrière à l’entrée pour les téléspectateurs occasionnels. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas profiter d’un film Marvel seul (bien sûr que vous le pouvez). Mais si vous entrez dans Avengers: Endgame sans voir les 20 films précédents, vous serez peut-être un peu perdu.

Il y a aussi une qualité trop aseptisée à ces géants de la franchise qui manque aux classiques plus anciens. Ces films comportaient souvent des blagues pour adultes conçues pour amuser les parents (qui volaient au-dessus de la tête de leurs enfants). Ils étaient passionnants mais pas violents, effrayants mais pas effrayants. Et ils étaient agréables pour les enfants et les parents.

Il y a une tendance récente à qualifier les films pour enfants de «films familiaux», ce qui ignore le fait que beaucoup de divertissements pour enfants sont ennuyeux pour les parents (ou avouons-le, tout simplement mauvais). Bien sûr, il y a des films remarquables comme les films Pixar, qui sont divertissants pour tout le monde. Mais le reste du paysage du « film familial » est un peu moins inspirant.

C’est pourquoi Jungle Cruise est un régal si inattendu. Enfin, un film épuisé que les parents de partout peuvent regarder encore et encore et toujours apprécier.

(image : Disney)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]