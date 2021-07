Jungle Cruise Streaming: Comment regarder le film de Dwayne Johnson et Emily Blunt

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Jungle Cruise, le nouveau film Disney en direct basé sur l’attraction bien-aimée de Disneyland du même nom, fait irruption dans les salles le vendredi 30 juillet, après ce qui semble être une attente interminable. Le manège d’aventure bourré d’action mettant en vedette Dwayne Johnson et Emily Blunt comme un couple improbable qui apprend à se faire confiance au cœur de la jungle est l’un des films d’été les plus attendus de 2021, mais vous pouvez échapper à la foule (et à la chaleur estivale). ) et regardez Jungle Cruise en streaming en ligne dans le confort de votre maison.

Alors, comment regardez-vous Jungle Cruise en streaming le jour même de sa sortie en salles ? Eh bien, comme beaucoup de films qui ont emprunté un itinéraire similaire en 2021, regarder le dernier film de Disney basé sur une balade est plus facile que vous ne l’auriez jamais pensé. Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide de l’endroit et de la manière dont vous pouvez regarder Jungle Cruise et tout ce que vous devez savoir sur la diffusion en continu du voyage aventureux.