Jungle Ventures sur les start-ups technologiques d’Asie du Sud-Est

SINGAPOUR — Les start-ups technologiques d’Asie du Sud-Est avaient une valorisation combinée de 340 milliards de dollars l’année dernière et ce chiffre pourrait tripler d’ici 2025, selon Jungle Ventures.

Au cours des quatre prochaines années, Jungle s’attend à ce que les start-ups technologiques de la région soient collectivement évaluées à 1 000 milliards de dollars.

Dans ses calculs, la société de capital-risque d’Asie du Sud-Est a examiné les informations accessibles au public sur 31 start-ups avec une valorisation minimale de 250 millions de dollars. Il a également pris des dispositions pour tenir compte de problèmes tels que de nombreuses transactions de capital-risque qui ne sont pas divulguées publiquement.

“J’ai été un peu surpris, mais pas non plus”, a déclaré Amit Anand, partenaire fondateur de Jungle Ventures. Il a déclaré à CNBC que le nombre réel pourrait potentiellement être bien supérieur à 340 milliards de dollars.

“Nous avons fait un tel calcul en arrière de l’enveloppe qu’il n’est pas difficile d’imaginer qu’il y a beaucoup plus de données que nous ne regardons pas, en termes de tours qui ne sont pas annoncés ou d’entreprises qui sont toujours sous le radar”, a-t-il déclaré. .

“Si vous regardez le taux de croissance des 3 à 5 dernières années en Asie du Sud-Est, s’il continue, ce qui sera certainement le cas, vous allez vous diriger vers un billion de dollars avant même 2025”, a ajouté Anand.

Le potentiel de l’Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est compte quelque 400 millions d’internautes et 10 % d’entre eux se sont connectés pour la première fois en 2020.

L’économie d’Internet à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam et en Thaïlande – les plus grandes économies de la région – devrait dépasser les 300 milliards de dollars d’ici 2025, selon un rapport de l’industrie fréquemment cité de Google, Temasek Holdings et Bain & Company.

Les start-ups de la région ne manquent pas d’options de financement, car les investisseurs, y compris le capital-investissement, écrivent de gros chèques. Les start-ups d’Asie du Sud-Est auraient levé un montant record de 6 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l’année.

Anand a expliqué que les investisseurs recherchent une “croissance accélérée” de leurs investissements par rapport à ce qu’ils ont reçu d’autres industries traditionnelles.

L’environnement des start-up de la région a ce qu’il a décrit comme un « dernier avantage » : les entreprises ont l’avantage d’apprendre des succès et des échecs de leurs pairs aux États-Unis, en Chine et en Inde.

Stratégies de sortie

Un certain nombre de start-ups de premier plan de la région sont sur le point d’être introduites en bourse, et certaines d’entre elles ont déjà annoncé des plans d’introduction en bourse à succès.

Le géant du covoiturage Grab a annoncé en avril qu’il deviendrait public par le biais d’une fusion SPAC évaluée à 39,6 milliards de dollars, l’un des plus gros chèques en blanc jamais conclus. Le géant de la technologie indonésien nouvellement fusionné, GoTo Group, prévoit également de devenir public bientôt.

La société immobilière basée à Singapour, PropertyGuru, devrait également devenir publique via une fusion SPAC tandis que la société de commerce électronique indonésienne Bukalapak a fait ses débuts vendredi.

Entrer en bourse via des sociétés de chèques en blanc ouvrirait les start-ups à un examen plus approfondi de la part des investisseurs – en particulier ceux des États-Unis, selon Michael Lints, partenaire de Golden Gate Ventures.

“Je pense qu’ils ont été un peu déçus par où le marché SPAC les a menés, donc, ils vont simplement être plus critiques à l’égard des sociétés cibles qui vont être cotées maintenant”, a-t-il déclaré à CNBC.

Les fondateurs vendent généralement leur start-up à une plus grande entreprise ou les rendent publiques via une introduction en bourse, un processus connu sous le nom de « sortie ». Les accords Mega SPAC, comme celui annoncé par Grab, sont encore relativement rares.

Lints a expliqué que les valeurs de sortie de la plupart des start-ups de la région sont toujours inférieures à 1 milliard de dollars, et que la plupart d’entre elles se font par le biais de fusions et d’acquisitions.

Appétit pour les introductions en bourse

Anand de Jungle, qui est un fervent partisan des start-ups qui deviennent publiques tôt, a déclaré qu’il encourageait davantage les sociétés du portefeuille de la société dans la région à faire des introductions en bourse.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’appétit sur le marché des introductions en bourse”, a-t-il déclaré, ajoutant que les investisseurs recherchent de nouvelles entreprises, industries et technologies pouvant générer des rendements supplémentaires sur le marché.

Anand a expliqué que les marchés boursiers locaux n’ont pas encore la capacité de gérer les méga-introductions en bourse, dont la plupart devraient être cotées aux États-Unis. être d’avoir des introductions en bourse à double cotation.

“Les gouvernements ont beaucoup de travail à faire avant d’y arriver, mais cela va débloquer un autre niveau de liquidité mondiale”, a-t-il déclaré.