Juniel et Ildemaro à nouveau ensemble à Cardenales

Ildemaro Vargas et Juniel Querecuto joueront à nouveau ensemble dans Cardinaux de Lara dans la saison 2021 de la LVBP.

Larenses continue de recevoir de bonnes nouvelles pour aborder la prochaine campagne du LVBPVendredi soir, via le compte Twitter des Cardinals, ils ont confirmé la présence de « Los compadres » Juniel Querecuto et Ildemaro Vargas.

Juniel Querecuto

Le joueur de champ intérieur n’a pas porté l’uniforme de la ligue vénézuélienne depuis la saison 2018-19, lorsqu’il a enregistré des records de 0,278, six points produits et un circuit en 147 présences au bâton. Selon les informations révélées par Lara, Juniel Querecuto sera là dès le premier jour.

Ildemaro Vargas

Alors que « Caripito » était uniforme la saison précédente, les cardinaux étant une partie importante de l’offensive « twilight ». Le joueur de champ intérieur a affiché une moyenne de 0,321, 15 points produits et un OPS de 0,768 dans le LVBP.

La présence des deux joueurs donne de la force à la fois à l’attaque et à la défense. Ce dernier a souffert en séries éliminatoires avec César Hernández, qui a été le protagoniste de plusieurs erreurs qui ont coûté les matchs « Red Birds ».

En plus de Querecuto et Vargas, la franchise Antonio Herrera Gutiérrez attend également William Contreras, Shane Greene et les débuts possibles de Luisangel Acuña Jr.

Ils sont de retour 𝗟𝗼𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀 ! @JunielQuerecuto jouera dès le premier jour, tandis que @ildemaro_tigre rejoindra la deuxième semaine du championnat. Allez! #SomosUno pic.twitter.com/CQQNSpHMEN – Lara Cardinals (@CardenalesDice) 16 octobre 2021