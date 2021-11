Juninho annonce qu’il quittera l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison

17/11/2021 à 19h40 CET

L’ancien joueur de la Olympique de Lyon et l’équipe brésilienne, Juninho Pernambucano, est arrivé en équipe de France en 2019 pour occuper le poste de directeur sportif et après trois ans à ce poste, a décidé de ne pas rester lié à l’entité lyonnaise.

Juninho assure avoir beaucoup appris de son expérience de directeur sportif, mais vous n’envisagez pas de renouveler votre contrat: « J’ai signé pour trois ans, donc j’en suis à ma troisième saison et je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. J’ai dit trois saisons, pour voir de quoi je suis capable. Je suis conscient que j’ai eu cette opportunité pour ma carrière dans le clubS’il n’en avait pas été ainsi, il n’aurait pas eu cette option.» Le Brésilien indique clairement que son intention est de mettre fin à son contrat et de quitter son poste à l’Olympique de Lyon.A la fin de la saison j’y penserai mais dans ma tête c’était pour trois saisons«

Juninho est arrivé avec un projet basé sur son compatriote Sylvinho, mais cela n’a pas fini de fonctionner et l’entraîneur brésilien a fini par être licencié, maintenant, trois ans plus tard et avec de nombreuses expériences ajoutées, l’ancien joueur brésilien assure qu’il ne sait pas ce qui va se passer ensuite : « Je veux me reposer un peu et peut-être essayer de faire d’autres choses. »