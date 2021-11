Junior Cruzat revient sur le ring le 4 décembre au Chili

Communiqué de presse

Le prometteur poids plume chilien Junior «La Joya» Cruzat (8-0, 5 KO) a déjà une date pour revenir sur le ring, pensant terminer l’année du bon pied et commencer à se battre pour les titres en 2022.

Cruzat en particulier et la boxe chilienne en général ont eu du mal avec la pandémie, subissant de nombreuses annulations de soirées et des feux verts pour célébrer des événements qui sont redevenus rouges du jour au lendemain.

Pour cette raison, Cruzat, qui reviendra dans une soirée dirigée par Andrés Campos, a déclaré que Je suis ravi d’être de retour sur le ring. La période de covid a été difficile pour la boxe chilienne, mais je n’ai pas arrêté de m’entraîner et j’ai hâte que le résultat de si longtemps passé au gymnase se reflète dans le ring.

L’athlète est tutoré par Tony Tolj et son promoteur Dragon Fire, et veut aller pas à pas dans cette phase de sa carrière professionnelle : «D’abord, je veux gagner mon prochain combat pour que, déjà en 2022, je puisse me battre pour des titres régionaux. J’ai 20 ans et je continue de m’améliorer continuellement, j’ai beaucoup de temps pour réaliser mes ambitions. Je vis pour et pour la boxe et je ne m’arrêterai pas tant que je ne serai pas le premier champion du monde chilien ».