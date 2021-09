Junior Dos Santos intéressé par un match de boxe pour son retour

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC Junior Dos Santos, après avoir été licencié du promoteur, est impatient de revenir à l’action et est ouvert à un éventuel match de boxe.

« J’ai hâte de me battre à nouveau, c’est ce que j’aime faire. Je me demandais si je devais continuer ou non, mais dès que j’ai repris l’entraînement, je me sentais bien. J’ai dit ‘c’est chez moi, c’est ce que j’aime faire.'”

Dos Santos a été étonnamment libéré du promoteur en mars, après avoir concouru pendant plus de 12 ans. Là, ‘Cigano’ s’est fait un nom et a construit son héritage dans les arts martiaux mixtes. Il a rejoint l’organisation en 2008, a fait des débuts incroyables avec une victoire par KO, et après avoir remporté sept combats consécutifs, il a atteint le sommet. Junior a été établi en tant que champion et a déjà défendu le titre des poids lourds. De plus, il a été candidat à la ceinture à plusieurs reprises.

Malheureusement, leurs dernières apparitions ont été une séquence de défaites, plus récemment contre l’actuel champion par intérim Ciryl Gane en décembre de l’année dernière. Désormais combattant aguerri, il a hâte de reprendre la course et de poursuivre sa carrière.

« J’aime vraiment me battre. Mon objectif aujourd’hui est de montrer à toutes les personnes qui m’ont soutenu tout le temps, que je suis toujours là. Je peux bien performer, je m’entraîne très dur et mes compétences ; vraiment, de toute mon expérience, je pense que je suis encore un meilleur combattant. Mais certaines choses se sont produites qui ne se sont pas bien passées parce que mon esprit n’y était pas à 100%. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, alors j’apprends à y faire face. Pour faire face à tout ce qui s’est passé dans ma vie ces dernières années. Je pense que c’est normal, ça fait partie du processus. Malheureusement, j’ai eu quelques résultats négatifs, mais j’attends avec impatience ma prochaine étape.”

Junior a un désir intact de concourir à nouveau et est en pourparlers avec divers promoteurs de MMA et même de boxe. Bien que pour l’instant ce ne soient que des « discussions » et qu’il n’y ait rien de concret, « Cigano » admet qu’il aimerait un match de boxe.