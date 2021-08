Junior Dos Santos ne comprend pas

Junior Dos Santos était l’un des noms mis sur la table – par Scott Coker – comme adversaire possible de Fedor Emelianenko au Bellator Russie. Les représentants de tous les agents libres appellent. Josh Barnett m’a envoyé un texto aujourd’hui. J’ai parlé avec l’entraîneur de Junior dos Santos il y a quelques jours, également avec Alistair Overeem, et la liste s’allonge encore et encore.. Il y a beaucoup de noms qui pourraient être une possibilité, mais nous allons l’évaluer. Comme je l’ai dit, il y a une longue liste de gars qui veulent rivaliser avec le plus grand poids lourd de tous les temps, et si j’étais ces gars, je lèverais aussi la main », a déclaré le président de la société. Mais l’élu était Tim Johnson.

Fedor Emelianenko vs Tim Johnson : JDS ne comprend pas

Sans intention de l’offenser et sachant que tout peut arriver dans un combat, Johnson n’est a priori pas un adversaire à la hauteur de JDS, Barnett ou Overeem. C’est pourquoi beaucoup ne comprennent pas qu’il a été choisi pour affronter la légende Emelianenko dans ce qui sera son retour spectaculaire dans un événement qui s’annonce formidable pour l’organisation. Et parmi les gens qui ne comprennent pas c’est le même « Cigano ». Le légendaire combattant brésilien a partagé ses réflexions sur ce match annoncé lors d’une récente discussion avec nos collègues partenaires de MMAFighting.com.



“Je n’essaie pas de paraître irrespectueux ou quelque chose comme ça, mais au début, j’avais de grands espoirs d’être une excellente option pour Fedor, pour clore sa carrière”, a commencé Dos Santos. «Mon idée est qu’il voulait un grand combat, un combat qui intéresserait vraiment les fans et rendrait les gens excités de le voir.. Ce serait le cas avec des options comme moi, Overeem et même (Fabricio) Werdum. J’imaginais quelque chose dans ce sens, quelque chose qui avait du sens dans ma tête, mais c’est complètement le contraire de ce que j’imaginais«.

« Il a fini par choisir Tim Johnson. Je ne sais pas à quoi ressemblera le combat, je ne juge rien, mais Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant, ou du moins attirerait un peu plus l’attention, si c’était Overeem, Werdum, moi, Josh Barnett. C’est le plus grand champion poids lourd de l’histoire, je suis fan de Fedor, mais pour son dernier combat, j’ai pensé qu’il voulait probablement offrir aux fans un super combat, un qui attirerait l’attention de tout le monde. Mais ce n’était pas le chemin qu’il suivait. Je ne comprends pas pourquoi, mais c’est un peu décevant, je ne peux pas dire que ce ne l’est pas», a terminé le natif du Brésil.

