Junior Firpo explique la plus grande différence entre Barcelone et Leeds United alors qu’il décrit les rêves européens

Junior Firpo pense que la plus grande différence entre Barcelone et Leeds United est l’incroyable attention portée aux détails par Marcelo Bielsa et son équipe.

L’arrière gauche a déménagé à Elland Road pour un montant estimé à 15 millions d’euros (12,7 millions de livres sterling) après une période mouvementée en Catalogne.

L’international de la République dominicaine aime déjà la vie à Elland Road

Firpo a déménagé au Camp Nou à l’été 2019 après avoir joué pour le Real Betis, mais il n’a pas réussi à déloger Jordi Alba de la formation de départ et le temps de jeu était limité.

Pourtant, avec le départ d’Ezgjan Alioski sur un transfert gratuit, l’international dominicain a été récupéré par les Blancs au début de la fenêtre.

Et depuis qu’il travaille avec Bielsa et son équipe d’assistants dévoués, le jeune homme de 24 ans a remarqué un changement culturel monumental depuis son déménagement dans le Yorkshire.

“De mon point de vue, j’ai deux enfants et une famille structurée et je pense que la culture anglaise convient vraiment à cela”, a déclaré Firpo à DAZN Espana.

Firpo a fait 18 apparitions pour le Barça la saison dernière et a joué contre les meilleurs

« La façon dont on m’a présenté le projet le premier jour où je suis venu ici avec Victor [Orta] et son équipe, m’ont fait aimer, en gros, à cause de lui.

« Je suis ici depuis deux semaines et j’ai vu plus de vidéos de moi qu’au cours de mes deux années au Barça ! Vidéos individuelles !

“Mais c’est bien, ils vous expliquent la façon dont vous devez jouer, ce qu’ils veulent que vous fassiez dans toutes les situations possibles et au final ils regardent vraiment en détail.”

La saison dernière, Leeds a mis fin à sa longue absence de la Premier League en terminant à une neuvième place respectable et en jouant l’un des footballs les plus attrayants du pays.

Alors que le style est sans aucun doute important pour Bielsa et son équipe, la substance est également d’une importance primordiale et il sera vital de s’appuyer sur cette finition confortable.

Et Firpo a déjà exposé ses grandes ambitions pour la saison.

« Je pense que je peux réaliser de bonnes choses personnellement et collectivement [at Leeds United], voyons comment nous allons », a-t-il ajouté.

“Ce serait incroyable avec les fans d’ici – qui, de l’avis de tous, sont similaires au Betis – d’entrer en Europe.”

