Junior Firpo, près du Premier

01/06/2021

Le Barça a besoin d’alléger l’opération de sortie et d’entrer avec quelques ventes avant la fin du mois. Le marché est très stagnant, mais le club est confiant de boucler une opération dans les semaines à venir et il y a de sérieux espoirs de pouvoir transférer Junior en Premier League. West Ham et Southampton discutent avec le Barça depuis des jours pour tenter de finaliser un accord et les positions seraient assez proches.

Junior suscite beaucoup d’intérêt car c’est un arrière gauche très physique et projeté. Depuis l’Italie, plusieurs clubs se sont intéressés à un prêt avec option d’achat, mais le Barça a fermé toutes ces portes car l’intention est de libérer définitivement le joueur. Junior n’a eu de place avec aucun des entraîneurs au cours de ses deux années en tant que Blaugrana, donc le club est clair que la meilleure chose pour toutes les parties est un transfert. Le prix minimum, afin de ne pas calculer les pertes, est de 16 millions d’euros, plus les objectifs. Et il semble qu’il y ait des équipes prêtes à payer ces montants si le joueur donne son accord final à l’opération.

Le Barça veut remodeler l’ensemble de l’aile gauche de l’équipe et nous devrons également voir ce qui se passera avec Jordi Alba.

Sa performance offensive a été bonne dans les lignes générales, mais il a une puce très élevée et Le Barça n’aurait aucun problème à lui ouvrir les portes pour quitter la première équipe tant qu’une offre appropriée arrive pour toutes les parties. Le club est très attentif au marché de l’arrière gauche pour signer.