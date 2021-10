Juno Probe nous montre à quoi ressemble vraiment Jupiter

31/10/2021 à 10:48 CET

Sonde Juno de la NASA a fourni une nouvelle vue plus haute et plus profonde de l’atmosphère de Jupiter. Les chercheurs ont produit la première vue 3D des couches atmosphériques de Jupiter, illustrant le fonctionnement de ses nuages ​​turbulents et de ses tempêtes de manière plus détaillée qu’auparavant. En particulier, il est plus clair comment se comportent les cyclones et les anticyclones. Ils sont beaucoup plus élevés que prévu, la Grande Tache Rouge (un anticyclone) se déplaçant à 200 milles de haut. Ils sont également plus chauds ou plus froids sur le dessus en fonction de votre rotation.

Junon aidé à compléter les données à l’aide d’un radiomètre à micro-ondes qui offrait la possibilité de voir sous la surface des nuages. Pour la Grande Tache Rouge, l’équipe a complété les données du radiomètre avec les signatures gravimétriques de deux passes voisines. Les données du radiomètre ont également montré des cellules circulantes semblables à la Terre dans les hémisphères nord et sud, sans parler des changements de la lumière micro-ondes semblables à ceux de l’océan.

Des mystères demeurent, comme la masse atmosphérique de la Grande Tache Rouge. Ayant dit cela, Les images 3D produisent déjà une image plus cohérente du comportement des planètes géantes comme Jupiter. Il ne faudra peut-être pas beaucoup plus d’efforts pour résoudre plus de mystères de Jupiter.