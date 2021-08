Jupiter Hell, le jeu DOOM Roguelike

Image: ChaosForge

Vous vous souvenez de ce roguelike de DOOM, celui pour lequel Bethesda a publié un cessez et s’abstenir? Ses créateurs ont postulé à contrecœur, mais pas avant de prendre l’esprit de ce projet et de l’injecter dans un successeur spirituel moderne. Ce jeu, c’est Jupiter Hell, il n’est finalement plus en accès anticipé, et il est très bon.

Au cas où vous l’auriez oublié, le nom du jeu est Jupiter Hell. Il est basé sur le travail effectué pour DoomRL, qui était un roguelike sur le thème de DOOM qui avait été publié en ligne depuis… eh bien, 2003.

Mis à part le long retard de l’équipe juridique de Zenimax, Jupiter Hell avait toujours l’air malade. D’un point de vue isométrique/de haut en bas, le jeu s’est beaucoup déroulé comme le jeu de société DOOM – vous vous déplaciez au tour par tour sur une grille, tirant sur des démons en cours de route. Le jeu est sorti complet vendredi dernier, et il a parcouru un sacré bout de chemin.

Voici la bande-annonce originale de Kickstarter :

Et voici à quoi ressemble Jupiter Hell maintenant.

L’ensemble du jeu se joue comme un roguelike traditionnel, ce qui signifie pas de souris ni de clavier. Vous pouvez cependant jouer avec un contrôleur, et cela fonctionne très bien avec cela. Mais si vous recherchez un nouveau jeu qui fonctionne parfaitement sur un ordinateur portable ou des machines bas de gamme, Jupiter Hell est un sacré terrier de lapin à descendre.

En plus de vous déplacer avec le clavier/la manette de jeu et de ramasser des objets, vous avez également toute une série de classes dans lesquelles vous pouvez vous spécialiser. Le jeu vous offre le choix entre Marine, Scout ou Technicien dès le début, et ils ont tous des caractéristiques et des caractéristiques très différentes. capacités. À partir de là, vous pouvez vous spécialiser dans plus de 20 rôles ou même accumuler des points si nécessaire. Tous les traits font aussi une énorme différence.

L’ensemble de la conception récompense également la patience et la prévoyance. Au lieu de vous déplacer d’avant en arrière, vous disposez d’une action d’attente qui vous permet de vous accroupir, d’améliorer votre visée et de réduire vos chances de toucher. Vous pouvez ensuite augmenter cela avec des traits supplémentaires, sans parler des reliques supplémentaires, des armures de tête, des armures corporelles et d’autres bonus d’inventaire.

Et bien que ce soit un roguelike très traditionnel en dessous – les fusils de chasse doivent être rechargés par balle – vous pouvez parcourir la carte en temps réel simplement en maintenant les touches fléchées / le contrôleur enfoncés. Certains niveaux institueront un verrouillage d’un certain nombre de secondes, ce qui signifie essentiellement que vous pourriez avoir environ 180 mouvements à effectuer.

L’ensemble de la conception incurvée du tube cathodique est également très approprié.

Avec toutes les interactions environnementales, les armes disponibles, les combinaisons et le faible bourdonnement du métal en arrière-plan, tous ceux qui aiment DOOM, les roguelikes traditionnels ou les jeux basés sur des tactiques comme XCOM tireront quelque chose de Jupiter Hell. Même l’interface utilisateur rappelle ces jours DoomRL classiques de l’ère Rogue avec les indicateurs ASCII. Chaque course vous prendra environ 4 heures une fois que vous vous y habituerez, bien que ces courses aient toujours une bonne intensité tout au long.

C’est un joyau absolu et qui est complètement passé sous le radar. Vous pouvez toujours l’obtenir pour 20% de réduction sur Steam, ce qui équivaut à environ 29 $ pour les Australiens. Très bon rapport qualité-prix pour le temps que vous en tirerez, surtout une fois que vous aurez commencé à faire des courses dans les difficultés les plus difficiles. Notez simplement qu’il s’agit uniquement d’un clavier ou d’une manette de jeu – il n’y a pas de contrôle de la souris.