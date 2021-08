Jurassic Park Alum BD Wong révèle pourquoi il était «amer» à propos de son rôle dans le film pendant des années

Ouais, tu sais, je suis une personne très chanceuse. J’ai fait ce petit rôle dans le film original de Jurassic Park, et tous ceux qui ont travaillé sur ce film devraient probablement être honnêtes et vous dire qu’ils n’avaient aucun design pour ce personnage. Ils s’en fichaient de lui, ils n’expliquent même pas ce qui lui est arrivé à la fin du film quand tout le monde évacue l’île ! De toute évidence, il n’était une priorité pour personne. Et j’ai été très amer à ce sujet pendant de nombreuses années. Mais mon bon ami Nathan m’a dit un jour : ‘Oh, eh bien, tu n’as pas à t’inquiéter pour ça, parce que ça va te revenir. Tu verras. Ils vous reviendront. Et je me suis dit : “Je ne vois pas comment ça va me revenir.” Je ne pouvais vraiment pas voir ce qu’il voyait.