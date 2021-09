Jurassic Park et 5 autres films qui sont sans doute meilleurs que le livre

Je pense que la version cinématographique est supérieure principalement à cause des performances d’Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter. Le livre semble en fait un peu pauvre en contenu en comparaison, et la fin du roman est extrêmement différente de celle du film (lire : pas aussi bien). Visuellement et viscéralement parlant, cependant, Fight Club est l’un des meilleurs films de David Fincher, et il comprend les points du livre sur le consumérisme, le nihilisme et tous les autres ismes (même l’homoérotisme) et ajoute même un peu plus de flair pour démarrer. Vous pouvez toujours lire le livre, mais, genre… pourquoi ?