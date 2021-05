Jurassic World 3: 4 dinosaures que nous espérons voir revenir dans la domination

Jurassic World: Dominion n’est pas dans les salles avant le 10 juin 2022, mais l’anticipation est déjà chaude. Parmi tous les rebondissements et révélations passionnants de l’intrigue que nous nous attendons à voir du côté humain des choses, il y a une promesse d’action de dinosaures plus grande et plus épique dans les œuvres. Avec un peu de chance, les créatures dont nous avons discuté ci-dessus seront au rendez-vous, dans la franchise qui se prépare depuis 65 millions d’années. En attendant, nous aurons Jurassic World: Camp Cretaceous à espérer, alors que la saison 3 débute le vendredi 21 mai, uniquement sur Netflix.