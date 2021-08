Jurassic World Aftermath: Part 2 à venir en septembre uniquement sur Oculus Quest

in

Jurassic World Aftermath: Part 2 arrivera exclusivement sur Oculus Quest 2 et d’autres casques Oculus le 30 septembre, a révélé le développeur Coatsink Software lors de la présentation du Future Games Show à la Gamescom 2021.

La deuxième partie de l’aventure de survie en réalité virtuelle proposera de tout nouveaux lieux à explorer, des énigmes à résoudre et des rencontres avec des dinosaures. Cela commence après la première partie, qui s’est terminée sur un cliffhanger. Selon la FAQ officielle, Jurassic World Aftermath: Part 2 peut être acheté séparément en tant que contenu téléchargeable à partir de la première partie sur la boutique Oculus et coûtera 15 $ lors de son lancement.

Jurassic World Aftermath, qui a été lancé à la fin de l’année dernière, a eu lieu environ deux ans après la chute de Jurassic World et a suivi l’expert en sécurité et contrebandier professionnel Sam pour récupérer les données d’un centre de recherche sur Isla Nublar. La mission tourne mal et Sam est alors chargé de s’échapper de l’île tout en étant traqué par un trio de féroces Velociraptors.

Pour célébrer la sortie prochaine, la première partie de Jurassic World Aftermath est actuellement en vente dans la boutique Oculus pour 20 $. La remise n’est disponible qu’aujourd’hui, le 27 août, en tant qu’offre quotidienne sur le magasin. Le jeu terrifiant peut être joué assis, voici donc quelques-uns des meilleurs accessoires VR assis pour Oculus Quest 2 pour être complètement immergé tout en restant dans le confort.