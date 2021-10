Jurassic World Aftermath : Part 2 est maintenant disponible

in

Initialement annoncé à la fin du mois d’août, Jurassic World Aftermath: Part 2 est enfin sorti. Après qu’un bref teaser du jeu ait révélé une date de sortie pas si lointaine, Coatsink, le studio derrière le jeu, n’a pas partagé beaucoup d’informations à ce sujet jusqu’à aujourd’hui.

Associé à une brève bande-annonce de lancement pour nous rappeler que le jeu est sorti aujourd’hui. Cette extension de la première partie de l’histoire d’Aftermath sera également la dernière, a confirmé Coatsink. Notre propre Nick Sutrich a adoré la première partie du jeu pour être le “jeu dino d’horreur de survie furtif qu’il avait toujours voulu en VR”.

Les joueurs qui possèdent la première partie pourront mettre la main sur la partie 2 pour 15 $ supplémentaires, ce qui porte l’expérience complète à un total de 40 $ pour les joueurs novices sur le Quest Store. Selon les développeurs, la partie 2 devrait prendre entre 3,5 et 4 heures supplémentaires aux joueurs, ce qui la rend nettement plus longue que l’original.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans un aperçu exclusif avec Road To VR, Coatsink a également dévoilé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, y compris certains des nouveaux dinosaures que les joueurs peuvent s’attendre à voir dans la partie 2, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de gameplay que les développeurs ont ajoutées pour pimenter certaines des parties les plus lentes du gameplay du premier.