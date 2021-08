Jurassic World: BD Wong de Dominion partage sa réaction à la réunion avec Jeff Goldblum et les stars d’OG

Bien que Jeff Goldblum ait brièvement repris Ian Malcolm dans Jurassic World: Fallen Kingdom, le Dr Henry Wu a été le principal pont entre les époques Jurassic Park et Jurassic World. Lorsque nous l’avons rencontré à Jurassic Park, il était l’un des généticiens seniors embauchés par John Hammond pour recréer des dinosaures pour InGen. Wu était toujours un membre à part entière d’InGen lorsque Simon Masrani a repris l’entreprise, mais lorsque sa création, l’Indominus Rex, a commencé à faire des ravages dans Jurassic World, lui et ses recherches se sont envolés d’Isla Nublar. Puis dans Jurassic World: Fallen Kingdom, Wu travaillait pour Eli Mills et avait créé l’Indoraptor, bien qu’une fois de plus, il n’a pas fallu longtemps pour que les choses tournent mal. BD Wong a également repris vocalement Wu pour la série animée Jurassic World Camp Cretaceous de Netflix.