Jurassic World : Colin Trevorrow de Dominion révèle que le dinosaure Bonkers Phil Lord continue d’essayer de le convaincre d’ajouter

Le premier film de Jurassic World est sorti il ​​y a six ans, et il semblerait donc que lorsque le premier film est sorti, et il comprenait l’Indominus Rex, un dinosaure qui était un hybride créé en laboratoire, combinant des éléments de plusieurs dinosaures ensemble, Phil Lord a obtenu l’idée d’un autre dinosaure de ce type qui devrait être ajouté au prochain film. Lorsque le Brontosaure Rex n’est pas apparu dans Jurassic World: Fallen Kingdom, Phil Lord n’a pas été découragé et il a continué à pousser Colin Trevorrow à inclure cette nouvelle création.