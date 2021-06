in

Si tout pour Jurassic World: Dominion se déroulait comme prévu initialement, le blockbuster Universal sortirait en salles ce week-end. Le retour de la franchise a depuis été retardé d’un an par la pandémie de COVID-19, mais comme nous le savons… la vie trouve un moyen. Et les fans de la franchise pourront bientôt voir un premier aperçu du troisième film de Jurassic World, mais seulement s’ils achètent un billet IMAX pour l’un des plus grands films de cette saison estivale.