Jurassic World Evolution 2 ouvre le parc plus tard cette année ⋆ 10z viral

Les Jurassic World Evolution 2 la date de sortie a finalement été révélée, détaillant quand les joueurs pourront ouvrir leurs propres parcs remplis de dinosaures. Le jeu sortira le 9 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

La nouvelle vient de la bande-annonce de précommande présentée à la Gamescom. Les joueurs y voient un peu plus de gameplay et comment ils peuvent personnaliser leur parc ainsi que les dinosaures qui s’y trouvent. Bien qu’ils ne soient pas affichés dans la bande-annonce de précommande, ceux qui précommanderont pourront obtenir trois skins de véhicules de Le monde perdu : Jurassic Park, la suite décriée de 1997.

Jurassic World Evolution 2 aura une campagne solo avec des constructions plus élaborées, plus d’options de personnalisation et plus de 75 dinosaures. Il existe également un mode Chaos Theory où les joueurs peuvent parcourir des scénarios « et si » de la franchise de films. Alors que la théorie du chaos est un concept en dehors de parc jurassique, le Dr Ian Malcolm l’explique dans le premier film.

Le Dr Ian Malcolm sera également de la partie, comme l’a révélé Geoff Keighley lors du Summer Games Fest où il a parlé à Jeff Goldblum. Cette bande-annonce a révélé la fenêtre de sortie du jeu en 2021, mais la date exacte n’a pas été confirmée jusqu’à présent.