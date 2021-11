Jurassic World Evolution 2 vous permet d’essayer de corriger les nombreux défauts des films

Quand j’étais plus jeune, j’adorais Jurassic Park. J’étais l’un de ces enfants vraiment agaçants qui disaient des choses comme « oh, mais le livre est tellement mieux », et je l’ai tellement lu que les pages se sont effondrées et que la couverture s’est détachée.

J’étais encore plus insupportable avec The Lost World. Ayant cette fois lu le livre avant de voir le film, j’avais des attentes extrêmement élevées qui ont été proverbialement bafouées par un Triceratops lorsque j’ai vu le film décevant de Spielberg. Ensuite, moins on en dit sur les derniers films, mieux c’est (même si j’ai trouvé que Jurassic World était OK, en fait).

Et cela résume en quelque sorte beaucoup d’actions dans les films : des gens qui font des choses mauvaises ou stupides qui n’ont tout simplement aucun sens. C’est là qu’intervient le mode Chaos Theory de Jurassic World Evolution 2. Ce n’est malheureusement pas Sam Fisher de Splinter Cell qui se faufile dans un parc de dinosaures et élimine furtivement des raptors. C’est, cependant, un mode qui vous permet d’essayer de réparer certains des torts des films. Et c’est plutôt cool.

Vous devez essentiellement construire les parcs qui ont échoué dans chacun des films. J’ai, évidemment, sauté dans la construction du parc à partir du mouvement d’origine car c’est de loin le plus emblématique. Vous obtenez un préambule de Ian Malcolm de Jeff Goldblum, puis vous construisez le parc à partir de zéro avec l’aide de quelques pointeurs de visages familiers. Ce n’est pas exactement comme je m’en souviens, mais c’est un parc plein de dinosaures avec des bâtiments d’apparence familière.

Si les choses se passent bien, votre parc peut avoir fière allure.

Pouvez-vous construire un parc qui fonctionne, a des dinosaures, puis s’ouvre au public sans que personne ne meure ? Eh bien, je ne pouvais pas, en l’occurrence. J’ai ouvert le parc avec de bonnes intentions, mais une série de clôtures brisées et un manque de personnel de soutien ont fait que les dinosaures se sont déchaînés. Au début, ce n’était que le tricératops, mais ensuite les rapaces se sont lâchés. C’était le début de la fin.

Le mode Chaos Theory vous propose des scénarios amusants, chacun avec des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre, avant que vos tâches finales ne soient définies pour vous et que vous devez accomplir pour terminer le défi. À la fin du scénario de Jurassic Park, par exemple, vous devez avoir 10 espèces de dinosaures, des tas d’invités dans le parc, et plus encore.

Comme pour tous les constructeurs de parcs, vous devez gérer judicieusement votre temps et vos ressources. Il y a une tonne de recherches à faire, la chasse aux fossiles, la gestion des bases, la construction d’infrastructures et l’entretien des dinosaures. Les choses commencent assez simplement mais s’accélèrent rapidement, avec des problèmes surgissant partout et une liste interminable de choses à faire.

Un grand garçon.

D’après ce que j’ai joué, il n’y a rien de révolutionnaire dans Jurassic World Evolution 2 (il s’agit d’un constructeur de parc qui se penche sur la gestion de la faune), mais il est bien conçu et contient suffisamment de films à ce sujet pour se sentir authentique. J’ai joué pendant environ quatre heures, et maintenant je pense que je vais fredonner le thème classique pendant des semaines.

Dans une simulation comme celle-ci, il est presque impossible d’avoir le sentiment de faire partie de ce qui se passe, comme vous le feriez si vous étiez à la place d’Alan Gran, par exemple, mais ce qui est absolument évident, c’est que cette salle de contrôle avait besoin de beaucoup plus de personnel. ce. Et jouer à Dieu sur tout cela est approprié compte tenu de ce que l’on essayait de faire en premier lieu.

Avis de non-responsabilité : testé sur Xbox Series X. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur. Également sur PC, Xbox One, Xbox Series S, PS4 et PS5.