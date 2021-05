Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum ont tous joué un rôle dans l’histoire du cinéma, donnant vie à l’un des blockbusters les plus emblématiques de tous les temps. Et maintenant, ils seront tous de retour à l’écran ensemble après toutes ces années. Dern a récemment commenté ce que c’était que de retrouver ses co-stars, en disant à People: