Jurassic World Mod ajoute Ice Age Scrat The Squirrel au jeu

Dans le film original de Jurassic Park, Ian Malcolm a un célèbre monologue critiquant le parc et son existence même. Dans ce discours, il dit : « Vos scientifiques étaient tellement préoccupés par la question de savoir s’ils pouvaient ou non, ils ne se sont pas arrêtés pour réfléchir s’ils devaient le faire. Au moddeur PC responsable du remplacement de certains dinosaures dans Jurassic World Evolution 2 par des personnages de Ice Cage, je propose la même citation de Malcolm.

Simplement intitulé le mod « Ice Age Replacer », ce projet peut être téléchargé et installé via le site Web de Nexus Mods. Ce que j’aime dans le nom, c’est que quelqu’un pourrait être à la recherche d’un mod pour ajouter des animaux de l’ère glaciaire au constructeur de parc préhistorique et ne pas se rendre compte de ce qu’il fait réellement, c’est d’ajouter des personnages animés de la célèbre franchise de films Ice Age.

Tous vos favoris sont ici, y compris l’éléphant furieux de Ray Romano, un comédien en colère coincé dans le corps d’un tigre à dents de sabre, et bien sûr John Leguizamo. Malheureusement (ou heureusement selon à qui vous demandez…) le mod n’inclut pas de clips audio du film. Au lieu de cela, il remplace simplement les peaux de quelques dinosaures différents dans le jeu par des personnages de l’ère glaciaire.

Oui, pour tous les fans de Scrat, le petit écureuil agaçant qui aime les noix et qui est en quelque sorte devenu le visage de cette franchise médiatique populaire, est également dans ce mod. Je suppose que ce mod est un meilleur moyen de jouer avec Scrat que son étrange jeu de plateforme de type PS2 sorti sur Xbox One et PS4 il y a quelques années.

Saviez-vous que Scrat était impliqué dans un différend juridique entre Blue Sky Studios et un dessinateur qui prétendait avoir créé le personnage en premier et que Fox le lui avait volé ? Eh bien, maintenant vous le savez et vous pouvez remercier NanoLancensis, le créateur du mod Ice Age, d’avoir appris cette anecdote très importante.

De toute façon, de quoi je parlais ? Oh oui, un mod étrange pour Jurassic World Evolution 2. Si vous voulez jouer avec le gang de Ice Age, le mod gratuit est facilement téléchargeable sur le site Web de Nexus Mods et peut être installé en quelques étapes seulement.

G/O Media peut toucher une commission