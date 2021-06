Jurer : la recherche indique qu’un langage « grossier » est de plus en plus considéré comme normal au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le BBFC est l’agence qui attribue une classification par âge aux films diffusés au Royaume-Uni. Leurs recherches sur les jurons ont impliqué 1 000 personnes et ont utilisé des groupes de discussion et des entretiens approfondis. Les chercheurs ont découvert qu’environ un tiers des personnes sont plus susceptibles d’utiliser des gros mots qu’il y a cinq ans.

Cependant, il existe un fossé clair entre les générations, les 18-34 ans étant les plus susceptibles d’accepter de jurer comme une partie normale de la vie quotidienne.

Les personnes âgées étaient beaucoup moins préparées à accepter de jurer comme une partie acceptable des relations sociales.

Jusqu’à 75 pour cent des plus de 65 ans ont déclaré qu’ils n’utiliseraient pas de jurons forts en public.

Dans le même temps, la recherche a révélé que les parents tenaient à “protéger” leurs enfants des jurons “le plus longtemps possible”.

Bien qu’admettant jurer entre amis, les deux tiers des parents ont déclaré qu’ils éviteraient de le faire s’ils pensaient que leurs enfants de moins de 16 ans pouvaient les entendre.

Ils ont également indiqué qu’ils ne voulaient pas que les restrictions d’âge soient affaiblies pour jurer dans des films ou des DVD.

Il a été lancé par l’industrie cinématographique en 1912, lorsque les autorités locales ont commencé à imposer leurs propres normes de censure, très variées, sur les films.

L’idée était d’apporter une certaine cohérence à l’établissement et au maintien des normes.

Les pouvoirs statutaires sur le cinéma restent avec les conseils locaux, qui peuvent annuler toute décision de la BBFC en appel.