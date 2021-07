. Qui étaient les jurés de la cinquième saison de Nuestra Belleza Latina ?

En 2011, Univisión a diffusé la cinquième saison de Nuestra Belleza Latina, l’une des émissions de téléréalité les plus réussies de cette chaîne, devenant un « succès » en termes d’audience.

Parmi le groupe de candidats forts, qui comprenait des représentants du Nicaragua, de la Colombie, de Porto Rico, du Mexique, de Cuba et de la République dominicaine, entre autres, le jury de cette édition a eu la difficile tâche de choisir le gagnant.

Et ce sont précisément le soi-disant Zar de la Belleza, Osmel Sousa, l’ancienne Miss Univers mexicaine Lupita Jones et l’idole du feuilleton Univision, Julián Gil, qui ont constitué le tableau des juges pour la cinquième saison.

Diana Cano, de New York, NY (Équateur); Myriam Hernández, de Brownsville, Texas (Mexique); Patricia Corcino, de San Juan, Porto Rico ; Maribel Santiago, de Las Vegas, Nevada (Mexicain) ; Nicole Suárez, de Chicago, Illinois (Colombienne); Darla Delgado, de San Juan, Porto Rico ; Natassja Bolívar, de Miami, FL (Nicaraguan);

Les juges étaient chargés non seulement de sélectionner les candidats de gala à gala menacés et de choisir certains des sauvés, mais aussi avec leurs conseils et même leurs commentaires durs, ils ont aidé les participants à améliorer leurs faiblesses et à en tirer davantage profit. de vos atouts.

La Nicaraguayenne a défilé avec une robe du créateur Nicolás Felizola et a remercié sa famille et son public pour tout leur soutien.

Bien que ce soit finalement le vote du public qui ait choisi Nasstasja Bolívar comme vainqueur de la cinquième saison, et la Portoricaine Gredmarie Colón comme première finaliste, dans l’une des compétitions les plus disputées, les juges avec leurs décisions de chaque gala, ont été éliminer les concurrents qui n’ont pas soutenu.

C’est le cas de la célèbre Maribel De Santiago, la Mexicaine, qui a fourré les téléspectateurs dans leurs poches, ce qui l’a évitée d’être éliminée nuit après nuit, jusqu’à ce que le jury choisisse, au milieu des vives critiques des adeptes de la réalité, d’éliminer la jeune femme.

Après avoir annoncé la décision finale, le président de la table des jurés a montré que bien que lui, Lupita Jones et Julián Gil aient été juges pour la cinquième saison, c’est le public qui était le grand juge qui a rendu son verdict.

“Le public s’est exprimé et le candidat qui est en première place a obtenu un demi-million de voix de plus que celui en deuxième position”, a déclaré le faiseur de reines, avant de nommer Nassjasta Bolivar, vainqueur.

Nastassja Bolívar : De Nuestra Belleza Latina à Miss Nicaragua et maintenant à Miss Univers Natalia Cruz s’est entretenue avec la reine, qui lui a expliqué comment elle se préparait pour Miss Univers et pourquoi les critiques et les controverses l’entouraient toujours. Présentateurs : Bárbara Bermudo Pamela Silva Conde Jackie Guerrido Rosana Franco Natalia Cruz noticias.univision.com/primer-impacto Plus de vidéos d’impact : noticias.univision.com/primer-impacto/videos2013-03-20T23:05:33Z

La Colombienne Nicole Suarez, 19 ans, s’est classée troisième et est aujourd’hui une présentatrice de presse renommée sur le marché latin américain.

Jenny Arzola, 22 ans, originaire de Cuba, a été choisie comme troisième finaliste, tandis que la mexicaine Miriam Hernández, qui a touché tout le monde avec son histoire de vie, a terminé cinquième.

Patricia Corcino, de Porto Rico, une autre des fortes concurrentes de cette édition, n’a finalement pas obtenu le soutien majoritaire du public et a été nommée à la sixième place.

Diana Cano, Maribel De Santiago, Darla Delgado, Juliete Cabrera, Jocell Villa, Yahaira Nuñes et Paulette Acosta, étaient les autres candidates qui se sont battues pour la couronne de la plus belle de la réalité qui revient à l’écran en septembre, dans sa 12e édition.