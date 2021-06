Jürgen Klinsmann déçu par le manque de solutions avec l’Allemagne

L’ancien joueur et manager du Bayern Munich Jürgen Klinsmann n’était pas ravi de ce qu’il a vu de l’Allemagne contre la Hongrie.

“La partie frustrante était qu’ils n’ont jamais vraiment eu de flux”, a déclaré Klinsmann (tel que capturé par The Daily Mail). « Nous espérions qu’ils reprendraient là où ils s’étaient arrêtés contre le Portugal, mais la Hongrie était bien préparée, avait un plan de match défensif et l’Allemagne n’a pas pu trouver de solutions. C’était la partie effrayante. Nous ne pouvions pas trouver de chemin sur les ailes, au milieu ou en tirant à distance. C’était angoissant. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’Allemagne était devenue apathique envers l’équipe, Klinsmann a insisté sur le fait que l’équipe nationale était toujours un point focal pour les fans.

« La Coupe du monde en Russie, où nous ne nous sommes pas qualifiés dans le groupe, a laissé une trace très profonde en Allemagne », a déclaré Klinsmann, qui a également dirigé l’Allemagne et les États-Unis au cours de sa carrière. « Mardi, ils veulent que nous fassions une bonne démonstration. Si nous perdons contre une meilleure équipe, ils pardonneront. Mais ils veulent voir une performance comme celle contre le Portugal. Les matchs contre l’Angleterre dans les grands tournois ont une signification particulière pour nous. Nous admirons le football anglais, cela remonte à l’observation de Liverpool et d’autres clubs dans les années 1970. Tout le monde en Allemagne sera assis devant la télévision pour regarder ce match. Nous ne craignons pas le pire. Les opinions sur l’équipe ont été de haut en bas, comme elles l’ont été en Angleterre après les matchs de la Croatie et de l’Écosse. Je pense que nous allons assister à un match passionnant car l’Angleterre et l’Allemagne sont toutes les deux les plus fortes en attaque avec de jeunes joueurs amusants à regarder.

En ce qui concerne certains des talents qui seront sur le terrain, Klinsmann est enthousiasmé par ce que nous pourrions voir – en particulier de la part de certains des jeunes joueurs du jeu.

« Nous avons vu Phil Foden, Mason Mount et maintenant Bukayo Saka percer. C’est similaire avec l’équipe allemande avec Serge Gnabry et Kai Havertz », a déclaré Klinsmann. « Ce serait amusant de voir une course à pied entre Timo Werner et Kyle Walker ! C’est un groupe passionnant des deux côtés. Ce que nous ne savons pas, c’est qui atteindra son apogée mardi. »