Jurgen Klinsmann dit que Robert Lewandowski peut battre son propre record, souligne l’importance de Muller, Kimmich dans l’équipe nationale allemande

Dans une récente interview avec Bundesliga.com, l’ancien manager du Bayern Munich, en Allemagne et de l’USMNT, Jurgen Klinsmann, a déclaré qu’il pensait que Robert Lewandowski pouvait continuer à battre son propre record de 41 buts en une saison de Bundesliga. Il a également souligné l’importance que Thomas Muller et Joshua Kimmich ont dans l’équipe de l’équipe nationale allemande avant les championnats d’Europe de cet été.

La saison record de Lewandowski est explicite. Ce qu’il a pu réaliser en battant le record de Bundesliga de Gerd Muller était vraiment sensationnel, d’autant plus qu’il a raté quatre semaines lors d’une partie critique du ruckrunde avec sa blessure au genou. Tant qu’il reste au Bayern, Klinsmannn estime que Lewandowski a encore ce qu’il faut pour aller plus loin et battre son propre record de buts en une saison. Le casting de soutien, estime Klinsmann, l’aide à réaliser tant de choses; «Robert Lewandowski ne peut établir que ses propres normes. Ce qu’il a fait cette année est tout simplement époustouflant. C’est un numéro neuf complet, comme on n’en a peut-être pas vu depuis Marco van Basten, il y a 20, 25, 30 ans. C’est tellement amusant de le regarder et il est soutenu par un groupe de joueurs qui lui nourrissent constamment le ballon. Il est dans l’un des meilleurs clubs du monde, les meilleures équipes du monde, donc pour lui c’est probablement faisable, mais le fait qu’il ait battu ce record est juste une histoire incroyable. Marquer autant de buts est juste insensé et s’il y en a un pour le briser, c’est lui. Il a encore quelques années en lui, si tout se passe bien.

Axeing Thomas Muller, Mats Hummels et Jerome Boateng de Die Mannschaft n’était qu’une partie d’un plan global de Joachim Low pour commencer à mettre fortement l’accent sur l’intégration des jeunes joueurs dans l’équipe senior. Lorsqu’il a pris cette décision en mars 2019, elle a été vivement critiquée et Muller, en particulier, a connu deux saisons fantastiques avec le Bayern depuis son abandon. Avance rapide jusqu’à maintenant, à quelques semaines du début d’Euros et Muller et Hummels ont été rappelés dans l’équipe de Low.

En attaque, Klinsmann a déclaré qu’il pensait que Muller allait jouer un rôle crucial dans le jeu de liaison avec le reste de la puissance de feu de l’Allemagne à l’avant. «Thomas Müller peut jouer un grand rôle dans la liaison avec ces jeunes enfants dès le départ, que ce soit [Leroy] Sain, [Serge] Gnabry ou Timo Werner, et aidez-les – [Kai] Havertz en est un autre. Ils sont tous encore en cours de maturation, donc cela pourrait être d’une grande aide », a-t-il expliqué.

Klinsmann a également souligné à quel point il était impressionné par Kimmich au cours des trois à quatre dernières années. Il lui apparaît déjà comme un véritable leader du Bayern et de Die Mannschaft et estime qu’il sera un acteur clé de l’Euro cet été. «S’il y a un joueur en particulier que j’admire vraiment au cours des trois ou quatre dernières années, c’est Joshua Kimmich. En si peu de temps, il est devenu le leader de l’équipe nationale d’Allemagne, le lien que vous connaissez, entre la défense et l’attaque. Il contrôle le tempo, il peut l’accélérer ou le ralentir. Je pense qu’il sera un joueur clé pour l’Allemagne qui entre dans l’Euro », a déclaré Klinsmann.