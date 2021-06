Jurgen Klinsmann nomme SIX joueurs anglais dont l’Allemagne a peur

Harry Maguire, Harry Kane et Phil Foden concernent tous l’Allemagne (Photo: .)

Jurgen Klinsmann a dévoilé six noms lorsqu’on lui a demandé de quels joueurs anglais l’équipe d’Allemagne aurait peur avant ses 16 derniers affrontements à l’Euro 2020 mardi soir.

L’Angleterre et l’Allemagne se rencontrent à Wembley pour se battre pour une place en quarts de finale dans un concours qui semble très difficile à appeler avant le coup d’envoi.

Les Three Lions sont les favoris des bookmakers et ont l’avantage à domicile, mais le bilan de l’Allemagne dans le tournoi est de loin supérieur et, bien qu’ils semblent incohérents, ils ont réalisé une belle performance pour battre le Portugal 4-2 en phase de groupes.

Klinsmann est heureux d’admettre que l’Angleterre a un certain nombre d’excellents joueurs et en a choisi six dont il pense que ses compatriotes auront peur dans le nord de Londres.

L’ancien attaquant et manager allemand a fait l’éloge de Phil Foden, qu’il “adore”, et de Harry Maguire, qu’il a comparé à un international brésilien.

“Vous avez Raheem Sterling et vous avez Mason Mount”, a déclaré Klinsmann à Alan Shearer pour ..

« Vous avez maintenant Saka qui a joué un bon match contre la République tchèque. Vous avez Phil Foden, que j’adore vraiment – ​​je pensais qu’il avait eu une année brillante avec Man City.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



« Vous avez Harry Maguire, qui effraie tout le monde quand ce gars passe au milieu de terrain. Il me rappelle un peu Lucio, le défenseur central brésilien – il ressemble à une Mustang qui traverse tout le monde.

‘Et puis vous avez ce tueur n ° 9 [Harry Kane] qui n’a pas encore commencé le tournoi.’

Le capitaine anglais Kane a commencé les trois matchs jusqu’à présent, mais a eu du mal à trouver une forme quelconque et n’a pas encore marqué dans le tournoi.

Cependant, il dit qu’il n’est pas concerné et accepte que des baisses de forme sont inévitables.

“Ce n’est certainement pas la première fois que les gens doutent de moi dans ma carrière, c’est sûr. Cela en fait partie intégrante », a déclaré Kane au Evening Standard.



Harry Kane cherchera à retrouver sa forme de buteur contre l’Allemagne mardi (Photo: .)

« J’ai toujours dit qu’en tant qu’attaquant, vous traversiez de grandes périodes où vous marquiez chaque match et tout ce que vous touchiez se transformait en buts.

“Et puis il y a quelque part les choses ne vous tombent pas dessus, le gardien fait quelques arrêts et c’est probablement ainsi que cela s’est passé dans ce tournoi jusqu’à présent.

«Je sais, surtout les deux premiers matchs, j’aurais probablement pu mieux jouer. Pour moi, il s’agit d’essayer de culminer au bon moment et le bon moment dans les tournois de football, ce sont les huitièmes de finale.

«Je me sens bien, je me sens vif. Je me sentais bien, définitivement, dans le troisième match.

