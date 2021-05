Jurgen Klinsmann ouvert à être le prochain manager de Tottenham et révèle sa sympathie pour Harry Kane ayant également quitté les Spurs pour remporter des trophées

Jurgen Klinsmann est ouvert à la possibilité d’un retour à Tottenham Hotspur et a de la sympathie pour la situation de Harry Kane.

La légende des Spurs, qui a marqué 29 buts en 50 apparitions, a admis qu’il serait désireux de gérer le club si Daniel Levy appelait.

. – .

Jurgen Klinsmann a été un succès lors de ses deux saisons à Tottenham

Le club n’a pas encore remplacé Jose Mourinho après son limogeage le mois dernier et est à la recherche d’un nouveau patron.

Bien que Klinsmann n’ait pas dirigé de club de football depuis son départ de Hertha Berlin en février de l’année dernière, il a le CV pour le poste.

Il a eu des rôles aux États-Unis, au Bayern Munich et en Allemagne, a remporté une Coupe du monde et est tenu en haute estime par les fans de Tottenham.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait ouvert à la gestion des Spurs, il a déclaré à Sky Sports: «Vous l’apprécieriez certainement, sans aucun doute.

Le vainqueur de la Coupe du monde Jurgen Klinsmann est l’une des plus grandes stars à avoir jamais joué pour Tottenham

“Il [Daniel Levy] a mon numéro, il peut m’appeler à tout moment. Les Spurs sont quelque chose que vous considérez toujours. “

Il a poursuivi: «Je suis toujours en contact et faire des choses avec les Spurs est toujours quelque chose de spécial. J’ai passé le meilleur moment de ma vie là-bas pendant mes deux épisodes.

«Dans le monde du football, les choses arrivent si vite. Je n’aurais jamais pensé entraîner l’Allemagne ou les États-Unis, il faut donc avoir l’esprit ouvert. Il faut toujours penser à de nouveaux défis, alors pourquoi pas les Spurs? »

.

Kane doit prendre la plus grande décision de sa carrière cet été

Le nom de l’attaquant vedette Kane a été partout ces derniers temps avec des spéculations selon lesquelles il quittera Tottenham lors du mercato d’été.

La machine à buts anglaise a récemment fait allusion à un éloignement des Spurs à la recherche de trophées.

Klinsmann, qui a quitté le club après une saison en 1995 pour rejoindre le Bayern Munich, sait exactement ce que Kane va penser, admettant que la situation était difficile pour toutes les parties.

Il a ajouté: «» Je ressens de la sympathie pour les deux parties, en particulier pour Harry, qui est le drapeau du club depuis tant d’années. Il a tant fait pour eux.

«Le marché est là pour lui. Les équipes l’attraperaient tout de suite et ils déposeraient probablement beaucoup d’argent.

La légende allemande a ajouté: «Personnellement, j’espère qu’il reste aux Spurs mais je peux aussi le comprendre. J’étais dans cette situation en 1995. Je voulais vraiment de l’argenterie et cela a fonctionné de cette façon. Je suis allé au Bayern Munich et j’ai remporté la Coupe UEFA et le championnat d’Allemagne.

.

Ryan Mason a passé un bon passage en tant que gérant intérimaire des Spurs

«Si Harry part, tu as un problème parce que peut-être [Heung-Min] Son dit: «Attends, je pourrais peut-être passer à autre chose alors».

«Le chemin le plus important maintenant est [for Spurs] pour s’asseoir avec Harry, discuter de la situation et expliquer comment il peut continuer sa carrière avec les Spurs, comment l’alignement recherchera la saison prochaine pour rendre l’équipe encore plus forte.

«La qualité est là. Il faut un peu de réparation, mais le personnage clé dans tout cela est définitivement Harry Kane. Vous devez faire tout votre possible pour le garder.

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT pour jouer