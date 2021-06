Jürgen Klinsmann savait que Thomas Müller du Bayern Munich était voué à la célébrité

Jürgen Klinsmann savait que Thomas Müller du Bayern Munich allait dans la bonne direction lorsque le jeune d’alors a impressionné Gerd Müller.

“Gerd Müller était mon idole quand j’étais enfant”, a déclaré Klinsmann (tel que capturé par The Daily Mail). « Le Bayern s’est occupé de lui avec un travail d’entraîneur des moins de 23 ans. Je passais souvent pour discuter avec lui et il m’a parlé de Thomas, « un joueur incroyable avec l’instinct de trouver de la place. J’ai invité quatre des joueurs à s’entraîner avec l’équipe première et j’ai tout de suite su que je voulais que Thomas et Holger Badstuber restent.

Avance rapide de quelques années seulement et Klinsmann peut encore voir à quel point Müller a un impact sur le jeu.

«Il est un leader et empêche les choses de devenir trop agitées. Je l’ai vu tard contre la Hongrie. Il leur a littéralement dit de se détendre une seconde et de simplement jouer », a déclaré Klinsmann. «En tant que personnalité, il est amusant mais il est sérieux au sujet de son football. Il comprend ses forces et ses faiblesses, et comment se déplacer et se créer de l’espace. Sa finition est incroyable car il ne le fait pas avec n’importe quel type de force. Il ne voit que les lacunes.

Bien que sans but à l’Euro jusqu’à présent, personne plus que Müller lui-même n’aimerait voir le vétéran trouver les lacunes dans la défense anglaise.