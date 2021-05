Jürgen Klinsmann soutient Robert Lewandowski du Bayern Munich pour devenir le nouveau porte-étendard de la Bundesliga

Jürgen Klinsmann connaît un grand buteur quand il en voit un et quand il regarde la star du Bayern Munich Robert Lewandowski, le joueur de 56 ans sait qu’il est témoin de la grandeur.

«Je pense que Robert Lewandowski est un vrai phénomène. Je veux dire, la façon dont il a joué sa carrière, tout au long de sa carrière a déjà été exceptionnelle, mais ce qu’il a fait ces dernières années est tout simplement incroyable. C’est incroyable la façon dont il marque les buts semaine après semaine, mais aussi comment il contribue à l’équipe et comment il fait gagner son équipe », a déclaré Klinsmann à Bundesliga.com dans un entretien approfondi. «Donc, c’est un personnage qui a toujours faim. Il n’en a jamais assez. Il veut toujours le prochain but et le prochain but. C’est un excellent modèle. Si vous voulez enseigner aux jeunes attaquants et aux jeunes attaquants le dévouement au jeu et la faim pour le jeu, vous leur montrez des vidéos de Robert Lewandowski et vous êtes tous bons! Non, c’est un joueur vraiment phénoménal. Il mérite tout le crédit du monde. J’espère qu’il pourra battre le record de Gerd Müller.

Nous pouvons également ajouter Klinsmann à la liste des gens qui espèrent que le Hitman polonais battra le record de Müller.

«Eh bien, il lui reste encore deux matchs à disputer. Il manque un but. Je souhaite que ce soit possible pour lui parce que c’est un record très spécial, je veux dire, ce que Gerd Müller a fait à son époque était aussi phénoménal. C’était exceptionnel », a déclaré Klinsmann. «De toute évidence, il était le plus gros attaquant que nous ayons eu en Allemagne. Donc, c’est un joueur très, très spécial et une personne spéciale, mais s’il a la chance de battre ce record, je pense que cela signifierait beaucoup.

En essayant d’expliquer ce qui rend Lewandowski si bon, Klinsmann a eu du mal à identifier un trait – l’international polonais est tellement bon dans de nombreuses choses.

«Robert Lewandowski est tellement unique parce qu’il a tout dans son jeu. Il a toutes les cartes dans sa poche. Son portfolio est juste plein de trucs. Il est complet parce qu’il a le pied gauche et droit. Il est fort dans les airs. Il est fort pour finir, même pour les coups francs. Surtout les pénalités qui sont également quelque chose que, si vous êtes un attaquant, vous voulez utiliser toutes les chances qui se présentent à vous pour marquer », a déclaré Klinsmann. «Donc, de cette façon, il est complet, mais ce qui le rend aussi spécial, c’est qu’il se connecte si bien avec ses coéquipiers. Il établit des liens avec ses joueurs dès le départ. Il revient. Il aide à défendre les coups de pied de coin. Il est là défensivement pour son équipe alors il met beaucoup de travail dans son jeu. Il n’est pas seulement là à attendre son moment, attendant de finir ses propres chances. Il est là pour l’équipe chaque fois que nécessaire, quel que soit le rôle dont il a besoin. C’est ce qui le rend si spécial.

Pour l’interview complète sur Bundesliga.com, cliquez ici.