Jurgen Klinsmann veut devenir manager de Tottenham et révèle l’appel de Daniel Levy

Jurgen Klinsmann a déclaré son intérêt à devenir le nouveau manager de Tottenham et a révélé qu’il avait déjà parlé au président des Spurs, Daniel Levy.

Tottenham est toujours à la recherche du remplaçant permanent de Jose Mourinho, limogé en avril.

Brendan Rodgers, Julian Nagelsmann et Antonio Conte, qui est au chômage après avoir remporté le titre de Serie A avec l’Inter, ont tous refusé une approche des Spurs.

L’ancien entraîneur de la Roma, Paulo Fonseca, semblait être sur le point d’accepter le poste avant la rupture des pourparlers jeudi, tandis que les négociations avec Gennaro Gattuso sont également terminées.

Le dernier poste de Klinsmann était avec Hertha Berlin, mais son séjour avec le club allemand a pris fin en février 2020 après seulement 10 semaines dans le rôle.

Mais l’ancien attaquant des Spurs insiste sur le fait qu’il souhaiterait un retour dans le nord de Londres.

“Je l’ai appelé après qu’il ait laissé Mourinho partir en disant:” Daniel, qu’est-ce qui se passe maintenant? “”, a déclaré Klinsmann à BBC Sport.



Jurgen Klinsmann a connu un succès à Tottenham en tant que joueur (.)

‘Il [Levy] m’a dit : ‘écoute, j’ai tellement de choses à faire en ce moment, arrange les choses au club, on en reparle un peu plus tard’.

« Ensuite, j’ai vu tous les noms différents, parler et sortir. Et c’est toujours pareil aujourd’hui.

«Les éperons sont dans mon cœur, absolument. J’y penserais… mais s’il [Levy] ne veut pas, je ne peux pas le forcer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était intéressé, Klinsmann a répondu : « Absolument. »

