Jürgen Klopp à Barcelone “ impossible ” en raison d’un “ problème économique ” – rapport

Diario Sport a rapporté cette semaine que Barcelone envisageait Jürgen Klopp de Liverpool comme un remplaçant potentiel de Ronald Koeman. Alors que la plupart des fans du Barça aimeraient admettre que Klopp est un grand manager, il y a un peu de bagage donné une certaine soirée en Ligue des champions il y a deux ans.

Klopp et Liverpool sont au milieu d’une saison assez décevante en Premier League et en Ligue des champions. Il est peu probable que Klopp veuille quitter Liverpool après une saison terne, et son agent a récemment souligné qu’il ne voudrait pas quitter les Reds de si tôt.

Le contrat de l’Allemand court jusqu’en 2024 et même si le Barça le voulait, les «problèmes économiques» abordés dans le rapport compromettraient leurs chances.